Делегации военных кинологов из 6 государств прибыли в Подмосковье для участия в третьем Международном этапе кинологического конкурса «Верный друг-2018»

Ирана, Египета, Алжира и Военные кинологи — участники Международного этапа кинологического конкурса «Верный друг», проводимого в рамках «АРМИ-2018», из Китая Белоруссии прибыли в 470 учебный центр служебного собаководства ВС РФ

По сложившейся традиции, иностранных спортсменов встретили традиционным русским караваем, который поднесли девушки, одетые в национальные костюмы.

Под руководством заместителя главного судьи конкурса — полковника Дмитрия Дынды гостям были показаны места проживания военнослужащих-кинологов и вольеры в военном городке для размещения четвероногих питомцев, где для оценки состояния питомцев после перенесенной дороги российскими специалистами ветеринарной службы был проведен профилактический осмотр.

Организационным комитетом конкурса была доведена подробная информация о материально-техническом, медицинском и ветеринарном обеспечении питомцев и военнослужащих-кинологов, доведен график проведения жеребьевки команд-участников и расписание тренировок в местах проведения конкурсных упражнений.