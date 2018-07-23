Ещё
Делегации военных кинологов из 6 государств прибыли в Подмосковье для участия в третьем Международном этапе кинологического конкурса «Верный друг-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегации военных кинологов из 6 государств прибыли в Подмосковье для участия в третьем Международном этапе кинологического конкурса «Верный друг-2018» 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные кинологи — участники Международного этапа кинологического конкурса «Верный друг», проводимого в рамках «АРМИ-2018», из Китая, Ирана, Египета, Алжира и Белоруссии прибыли в 470 учебный центр служебного собаководства ВС РФ.
По сложившейся традиции, иностранных спортсменов встретили традиционным русским караваем, который поднесли девушки, одетые в национальные костюмы.
Под руководством заместителя главного судьи конкурса — полковника Дмитрия Дынды гостям были показаны места проживания военнослужащих-кинологов и вольеры в военном городке для размещения четвероногих питомцев, где для оценки состояния питомцев после перенесенной дороги российскими специалистами ветеринарной службы был проведен профилактический осмотр.
Организационным комитетом конкурса была доведена подробная информация о материально-техническом, медицинском и ветеринарном обеспечении питомцев и военнослужащих-кинологов, доведен график проведения жеребьевки команд-участников и расписание тренировок в местах проведения конкурсных упражнений.
ТК «Звезда»: последние новости
Военнослужащие российской авиабазы Кант оказали гуманитарную помощь киргизской семье Собака открыла багажный отсек пассажирского лайнера на высоте 4000 метров Директор аналитического центра Роскосмоса подал заявление об увольнении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали «отстойное» оружие России102
ЧП под Астраханью: погибли дети125
Раскрыт финансировавший «русскую шпионку» миллиардер85
Трамп снова попался216
Греция меняет тон в отношении России256
Видео
01:26
В США назвали «отстойное» оружие России
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение