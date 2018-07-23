Более 150 малых архитектурных форм установят в рамках благоустройства дворов района Преображенское

«Более 150 малых архитектурных форм планируется установить в преображенских дворах. Программа по благоустройству затронет семь дворов района. Работа затронет как специализированные детские, так и спортивные площадки, и разнообразие МАФов, запланированных к замене и дополнительной установке, достаточно велико: сюда входят скамейки, урны, качели, газонные ограждения и клумбы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что дворы, на которых пройдут работы, располагаются по следующим адресам: Преображенская площадь, д. 6; ул. Преображенская, д. 2, корп. 1; Преображенский Вал, д. 24, корп. 2 и 4; ул. 2-я Пугачевская, д. 8, корп. 5.

«Благодаря участникам проекта «Активный гражданин» этот список пополнился еще тремя адресами: ул. Халтуринская, д. 13 и д. 18; Открытое шоссе, д. 2, корп. 9. Все дворовые объекты, располагающиеся по этим адресам, были отобраны жителями района с помощью городского портала «Активный гражданин». Там же было принято коллективное решение о том, какие именно малые архитектурные формы следует установить», — резюмировали в пресс-службе.