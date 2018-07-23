Главные новости дня: 22 июля

22 июля было много интересных новостей.

"Барселона" ищет вратаря на замену Силлессену.

Клопп больше не против дорогих трансферов.

"Арсеналу" мало Лено и клуб хочет купить еще и Зоммера.

"Локомотив" собирается арендовать игрока ПСЖ.

"Барселона" может купить Черышева.

ПСЖ хочет купить Пьянича и думает отдать за него Рабьо.

Также Пьянич по-прежнему интересен «Барселоне».

Но Пьянич также нужен и «Манчестер Сити».

Ковачич потребовал «Реал» продать его в другой клуб.

"Челси" может купить вратаря сборной Англии

"Баварии" понадобился Ракитич.

"Реал" хочет купить Дибалу.

"Ювентус" может подписать Давида Луиза и Милинковича-Савича.

Головин может помочь переходу Виллиана в «Барселону».

"Челси" и «Реал» могут совершить суперобмен.

"Барселона" сделала отличное предложение «Челси» по Виллиану.

Куртуа близок к переходу в «Реал».

Диего Коста активно отдыхает в Бразилии

"Ювентусу" понадобился игрок «Порту».

Озил завершил карьеру в сборной Германии

"Милан" хочет купить Игуаина.