Главные новости дня: 22 июля 

22 июля было много интересных новостей.
"Барселона" ищет вратаря на замену Силлессену.
Клопп больше не против дорогих трансферов.
"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с Мартиалем.
"Арсеналу" мало Лено и клуб хочет купить еще и Зоммера.
"Локомотив" собирается арендовать игрока ПСЖ.
"Челси" решил не продавать "Реалу" Азара.
"Барселона" может купить Черышева.
ПСЖ хочет купить Пьянича и думает отдать за него Рабьо.
Также Пьянич по-прежнему интересен «Барселоне».
Но Пьянич также нужен и «Манчестер Сити».
Ковачич потребовал «Реал» продать его в другой клуб.
"Челси" может купить вратаря сборной Англии.
"Баварии" понадобился Ракитич.
"Реал" хочет купить Дибалу.
"Ювентус" может подписать Давида Луиза и Милинковича-Савича.
Головин может помочь переходу Виллиана в «Барселону».
"Челси" и «Реал» могут совершить суперобмен.
"Барселона" сделала отличное предложение «Челси» по Виллиану.
Куртуа близок к переходу в «Реал».
Диего Коста активно отдыхает в Бразилии.
"Ювентусу" понадобился игрок «Порту».
Озил завершил карьеру в сборной Германии.
"Милан" хочет купить Игуаина.
"Ювентус" не взял Роналду и Дибалу на турнир в США.