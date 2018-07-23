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Организаторы Summer Skirmish #2 представили доказательства честной победы iDroPz_BoDiEs
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Организаторы Summer Skirmish #2 представили доказательства честной победы iDroPz_BoDiEs 

CyberSport.ru 1 час назад
Epic Games подтвердила, что iDroPz_BoDiEs, который 21 июля выиграл турнир Summer Skirmish #2 и заработал $110 тыс., победил заслуженно. Ранее его обвинили в нечестной игре: статистика iDroPz_BoDiEs оказалась намного выше, чем в матчах до турнира, и он не стримил соревнование.
Организаторы объяснили, что iDroPz_BoDiEs не транслировал матчи из-за правила турнира о двухминутной задержке: он играл на консоли, которая не предусматривает такой функции. При этом в правилах ничего не сказано об обязанности стримить свои матчи.
Аналитический отдел также рассмотрел статистику iDroPz_BoDiEs, которая показалась зрителям слишком высокой по сравнению с предыдущими матчами. За время турнира игрок сделал 129 фрагов, и убитые противники ни разу не повторялись: это опровергает возможность сговора. Все аккаунты были созданы до того, как победитель узнал о турнире.
Организаторы назвали сервисы отслеживания статистики недостаточно надежными: они обновляются только тогда, когда веб-сайт запрашивает статистику для пользователя из API. Максимальное число убийств за игру часто некорректно, так как данные множества матчей обычно загружаются в одном апдейте. На самом деле iDroPz_BoDiEs не раз делал 20 и более фрагов, что и произошло на турнире.
Доказательств того, что iDroPz_BoDiEs подключал мышь или клавиатуру к консоли, также нет, однако организаторы в любом случае не ограничивают использование устройств ввода на любых платформах.
В первый день Summer Skirmish #2 стример iDroPz_BoDiEs провел 10 матчей и набрал 184 очка. Общий призовой фонд турнира составил $500 тыс. Еще столько же разыграли 22 июля. На втором турнире победил KamoLRF, а игрок Virtus.pro Артур 7ssk7 Кюршин остановился на пятой строчке.
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