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Дубль Пулишича помог дортмундской «Боруссии» победить «Ливерпуль»
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Дубль Пулишича помог дортмундской «Боруссии» победить «Ливерпуль» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в Шарлотт (Северная Каролина, США) на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась со счётом 3:1 в пользу немецкого клуба.
Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отличившийся на 25-й минуте после передачи Эндрю Робертсона. «Боруссия» сравняла счёт в середине второго тайма благодаря реализованному пенальти хавбека Кристиана Пулишича. На 89-й минуте Пулишич оформил дубль. Точку в матче поставил нападающий Якоб Ларсен.
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