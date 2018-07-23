Дубль Пулишича помог дортмундской «Боруссии» победить «Ливерпуль» 

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в Шарлотт (Северная Каролина, США) на стадионе «Банк оф Америка» и завершилась со счётом 3:1 в пользу немецкого клуба.
Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отличившийся на 25-й минуте после передачи Эндрю Робертсона. «Боруссия» сравняла счёт в середине второго тайма благодаря реализованному пенальти хавбека Кристиана Пулишича. На 89-й минуте Пулишич оформил дубль. Точку в матче поставил нападающий Якоб Ларсен.