Создатели «Симпсонов» и «Футурамы» показали трейлер новый мультсериала «Разочарование» 

Новый сериал Мэтта Грейнинга представят уже 17 августа.
Сервис Netflix опубликовал трейлер нового мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга.
Ролик представили зрителям на фестивале San Diego Comic Con International.
Действие мультсериала разворачивается в Средневековье, в королевстве Дримленд. Главными героями являются молодая принцесса Бин, страдающая алкоголизмом. По сюжету, девушка сбегает со своей свадьбы. Во время путешествия девушку сопровождают демон Люси и эльф Эльфо.
Сериал состоит из десяти эпизодов, его премьера состоится 17 августа 2018 года.