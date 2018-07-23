Создатели «Симпсонов» и «Футурамы» показали трейлер новый мультсериала «Разочарование»

Новый сериал Мэтта Грейнинга представят уже 17 августа.

Сервис Netflix опубликовал трейлер нового мультсериала «Разочарование» от создателя «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга.

Ролик представили зрителям на фестивале San Diego Comic Con International.

Действие мультсериала разворачивается в Средневековье, в королевстве Дримленд. Главными героями являются молодая принцесса Бин, страдающая алкоголизмом. По сюжету, девушка сбегает со своей свадьбы. Во время путешествия девушку сопровождают демон Люси и эльф Эльфо.

Сериал состоит из десяти эпизодов, его премьера состоится 17 августа 2018 года.