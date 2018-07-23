«Разочарование» от Мэтта Грейнинга выйдет в августе 

Вышел официальный трейлер новинки-мультсериала «Разочарование» от Мэтта Грейнинга, который создал «Симпсонов» и «Футураму». Сериал расскажет том, как принцесса Бин, которую не устраивает предстоящее замужество, убивает своего жениха и сбегает. Далее её подельниками в бегах становятся демон Люси и эльф Эльфо.
Всего вышло 10 эпизодов, при поддержке канала Netflix. Премьера пройдёт 17 августа, сообщает телеканал «360».
Создатель же комикса «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман заявил, что Эндрю Линкольн, исполняющий в сериале роль Рика Граймса, действительно покинет шоу в девятом сезоне.