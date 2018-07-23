Глава минфина США: Вашингтон добивается справедливой торговли с NAFTA, ЕС и КНР 

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июля. /ТАСС/. США считают своим приоритетом принцип справедливой торговли в переговорах по реализации Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), а также при решении торговых вопросов с Евросоюзом и Китаем. Об этом заявил глава минфина США Стивен Мнучин на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов и глав Центральных банков G20 в Буэнос-Айресе.
"США хотят свободной и справедливой торговли — будь то переговоры по NAFTA, которое является устаревшим соглашением, будь то торговля с Евросоюзом, с которым у нас значительный дефицит, и который защищает многие свои рынки, или будь то Китай, где мы обсуждали технологические вопросы", — сказал Мнучин. Он подчеркнул, что США всецело согласны с идеей важности торговли для мировой экономики, но «она должна быть на честных и взаимных условиях».
В июне 2018 года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в несправедливой торговой практики.
Пекин выразил протест в связи с этим решением администрации США, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры. Так, с 6 июля были введены пошлины в размере 25% на американские товары общей стоимостью $34 млрд — главным образом на сельскохозяйственную продукцию, автомобили и морепродукты. А позднее к ним добавятся товары еще на $16 млрд, в том числе нефть и нефтепродукты, газ, уголь, медоборудование.