Глава минфина США: Вашингтон добивается справедливой торговли с NAFTA, ЕС и КНР

"США хотят свободной и справедливой торговли — будь то переговоры по NAFTA, которое является устаревшим соглашением, будь то торговля с Евросоюзом, с которым у нас значительный дефицит, и который защищает многие свои рынки, или будь то Китай, где мы обсуждали технологические вопросы", — сказал Мнучин. Он подчеркнул, что США всецело согласны с идеей важности торговли для мировой экономики, но «она должна быть на честных и взаимных условиях».

В июне 2018 года США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд Формальным поводом стало обвинение Китая в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также в несправедливой торговой практики.