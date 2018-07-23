Пока мы спали: ЧП на воде с детьми, проверки в «пыточной» колонии, миллионы рабов

Под Астраханью в результате опрокидывания лодки погибли трое детей; в Ярославской колонии отстранили от работы сотрудников из-за видео с пытками; названо имя финансировавшего Марию Бутину российского миллиардера; эксперты насчитали десятки миллионов рабов во всем мире — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

ЧП на воде

Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки на реке Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области . Инцидент произошел сегодня в 19:30, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС РФ

Всего в лодке находилось девять человек. Как пишет РИА Новости , местный житель переправлял детей на противоположный берег реки. Во время переправы лодка опрокинулась, и дети оказались в воде. Шестерых детей удалось спасти, трое — утонули.

По данным Лайфа, погибшими оказались:

Айнура И. 2004 года рождения. Аида К. 2009 года рождения. Амир И. 2010 года рождения.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Мужчина, управляющий лодкой, задержан. Его сейчас допрашивают следователи.

По информации Лайфа, лодочник, М. Асанов 1991 года рождения, был пьян и управлял не своей лодкой. Согласно одной из версий, молодой человек резко вывернул руль, лодка накренилась, и все выпали, включая самого лодочника. Трое детей не умели плавать и утонули. Тело одного из них спасателям удалось найти.

Видео с пытками

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил о том, что семнадцать сотрудников колонии в Ярославле , которые предположительно принимали участие в жестоком избиении осужденного, были отстранены от работы, передает РИА «Новости».

«Мне сегодня сообщили в исправительной колонии №1, где я был сегодня днем, что 17 сотрудников этой колонии, которые установлены по видео известному, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них соответствующие проверочные мероприятия проводятся. И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время», — заявил Бабуркин.

Отмечается, что в региональном УФСИН не прокомментировали заявление Бабуркина.

20 июля СМИ опубликовали видео пытки, которое якобы было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора сотрудника ФСИН. По информации правозащитников, все происходило в ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области, сотрудники колонии якобы применяли недопустимые меры к заключенному Евгению Макарову

Финансирование шпионки

Россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, финансировал российский миллиардер Константин Николаев . Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на сенаторов, присутствовавших во время допроса Бутиной.

По словам источников издания, россиянка рассказала, что Николаев оказывал финансовую поддержку организации «Право на оружие», членом правления которой является Бутина. Представитель миллиардера подтвердил, что Николаев контактировал с арестованной россиянкой во время запуска организации с 2012 по 2014 год. При этом он отказался комментировать информацию о финансировании и сообщил, что миллиардер не знаком с президентом США Дональдом Трампом

Издание со ссылкой на источники отмечает, что сын Николаева Андрей во время учебы в США был волонтером штаба Трампа на выборах в 2016 году. Его также видели в отеле Трампа в Вашингтоне накануне инаугурации президента.

О задержании Марии Бутиной стало известно 16 июля. Американские спецслужбы считают, что россиянка участвовала в заговоре по распоряжению находящегося под санкциями США высокопоставленного официального лица российского правительства . Также ее обвиняют в незаконной деятельности в качестве иноагента. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, россиянка передала в сенат восемь тысяч документов и прошла 8-часовой допрос.

Миллионы рабов

По информации, предоставленной некоммерческой организацией Walk Free, около 40,3 млн человек во всем мире подвергаются рабству в различных формах.

Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран. По результатам исследования, которое проводилось на основании данных официальной статистики 167 стран, некоммерческих организаций и опросов более 71 тысячи человек, специалисты выяснили, что 71% людей, находящихся в рабстве, составляют женщины и девочки. Наиболее распространено рабство оказалось в КНДР , где из 25 млн человек 2,64 млн принуждает к труду государство. Следом за КНДР идут Эритрея (93 раба на 1000 человек) и Бурунди (39,95 рабов на 1000 человек). Также в список стран с высочайшим уровнем рабства вошли Афганистан

Отмечается, что 24,9 млн людей, подверженных рабству, вынуждены заниматься подневольным трудом, 15,4 млн заключили брак под принуждением. С 2013 года 89 млн человек подвергались рабству в разных формах на протяжении от нескольких дней до нескольких лет.