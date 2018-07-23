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Когда выгодно обратиться за пенсией?
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Когда выгодно обратиться за пенсией? 

АиФ — Ульяновск 41 минуту назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Я достигла пенсионного возраста и хочу понять, как мне поступить. Первое: продолжить работать и получать пенсию? Будет ли она в этом случае увеличиваться? Второе: может, выгоднее вообще не обращаться сейчас за пенсией, а сделать это позже?
М. Любушкина, Ульяновск
Отвечает специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Ульяновской области Ольга Лапшова:
— Ежегодная индексация пенсий в начале года работающим пенсионерам не производится, однако в августе у таких пенсионеров в беззаявительном порядке происходит увеличение страховой пенсии с учётом страховых взносов, которые работодатель перечислил за него за предыдущий год.
Что касается второго варианта, то обратиться за назначением пенсии в более позднем возрасте выгодно, так как к страховой пенсии по старости и фиксированной выплате будут применены повышающие коэффициенты. Размер увеличения пенсии за счёт этих коэффициентов зависит от количества полных лет, на которые вы решите отложить выход на заслуженный отдых. Например, если обратиться за назначением пенсии через два года после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата увеличится на коэффициент 1,12, а страховая — на 1,15. В случае, если выход на пенсию отложить на 5 лет, то фиксированная выплата увеличится на коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45.
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