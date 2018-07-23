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ГК «Титан» строит в Псковской области завод по выпуску ПЭТФ
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ГК «Титан» строит в Псковской области завод по выпуску ПЭТФ 

ИнформУпак 35 минут назад
Проектом предусмотрено, что создание современного высокотехнологичного комплекса будет осуществляться в 4 этапа. На начальном этапе запланировано открытие производства ПЭТФ-гранул мощностью 168 тыс. и БОПЭТ-пленки мощностью 35 тыс. тонн. В дальнейшем производственные мощности будут увеличиваться и на их базе откроют производство тканых и нетканых материалов, пленок, гибкой упаковки и пр. Выпускаемая продукция будет поставляться отечественным и зарубежным предприятиям легкой, пищевой, электротехнической и медицинской промышленности.
По словам Михаила Сутягинского, возглавляющего совет директоров АО «ГК „Титан“, после введения завода в эксплуатацию, здесь получат работу около 500 местных жителей. Открытие мощного нефтехимического комплекса неизбежно повлечет создание сопутствующих производств, будет способствовать привлечению инвесторов и развитию инфраструктуры. На начальном этапе ГК „Титан“ планирует вложить в реализацию проекта 13 млрд рублей. Общий объем капиталовложений в создание комплекса оценивается в 19 млрд рублей. Большую часть средств компания планирует привлекать через ФРП и другие институты развития.
Ранее сообщалось, что в феврале текущего года ГК „Титан“ начала изучать возможности создания мощного нефтехимического комплекса на территории Омской области. Речь идет об открытии производства фенола, ацетона и эпоксидных смол. По предварительным оценкам создание этого комплекса обойдется в 30 млрд рублей, а его пуск состоится не ранее 2022 года.
На сегодняшний день в структуру ГК „Титан“ входит 4 нефтехимических компании, а также 7 предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производством, строительством и пр. По итогам I квартала компания более чем в два раза увеличила объем экспорта нефтехимической продукции.
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