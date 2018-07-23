Кому выгодно ставить счётчик тепла

Недавно Конституционный суд разрешил гражданам платить за отопление не по нормативу, а по показаниям индивидуальных счётчиков, даже если соседи по многоквартирному дому этого не делают. Эту новость многие восприняли как сенсацию, ведь обычный россиянин «поборол» систему ЖКХ, дойдя до суда высшей инстанции. « Парламентская газета » выяснила, кто теперь сможет сэкономить на оплате отопления.

Нормативы с потолка

Настойчивый житель одной из подмосковных новостроек Сергей Деминец дошёл до Конституционного суда в поисках справедливости. При постройке многоэтажки в ней установили и коллективные, и индивидуальные приборы учёта тепла, но многие соседи Сергея их убрали либо просто перестали снимать показания. Тогда управляющая компания начала выставлять счета по показаниям одного общедомового счётчика. Расходы на отопление заметно увеличились, но бережливый Деминец с таким подходом не согласился.

По словам зампреда Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павла Качкаева, нормативы по теплу во многих регионах берутся с потолка. Так, в них не учитывается, что многие давно заменили деревянные рамы на стеклопакеты, перестав «отапливать улицу».

«В любом случае постановление Конституционного суда — это шаг вперёд. На сегодняшний день у нас индивидуальные приборы учёта установлены всего в шести-семи процентах домов. И то получается, что в новостройках они только «для красоты». Хотя бы те дома, где собственники считают, что у них завышены нормативы по теплу, будут ставить счётчики», — сказал законодатель.

Депутаты давно просили кабмин внести изменения в процедуру оплаты отопления, напомнил коллега Качкаева по комитету Александр Сидякин

«Можно вообще у себя батареи вырезать, но не мёрзнуть — тепло будет поступать от соседей сквозь стены и пол. Поэтому тут нужен особый подход к регулированию. Начисление по нормативам при установленном счётчике — это действительно несправедливо, потому что граждане рассчитывают на то, что сэкономят, но этого не происходит», — пояснил он.

Экономия, но не для всех

Воспользоваться судебным прецедентом смогут лишь жители новостроек, объясняет исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Постановление Конституционного суда касается тех домов, которые введены в эксплуатацию с 1 января 2012 года при условии, что все жилые и нежилые помещения в них оборудованы отопительными счётчиками.

Только застройка последних лет предусматривает горизонтальную разводку: в каждую квартиру горячая вода поступает по одному стояку, от него расходится к отопительным приборам. Изредка её делают при капитальном ремонте. В подавляющем же большинстве российских многоквартирных домов разводка по-прежнему вертикальная, то есть один стояк обслуживает один ряд батарей на всех этажах. Получается, что на каждый радиатор пришлось бы устанавливать свой прибор учёта, что невыгодно, да и подсчёты затруднительны.

Минстрое подготовили проект правительственного постановления, которое разрешит оплачивать тепло по специальной формуле жителям тех домов, которые решили перейти на индивидуальные системы отопления, всё согласовали, оборудовали, получили разрешения от ресурсников и местного самоуправления, но кто-то из соседей которых продолжает отапливаться централизованно.

«Предполагается, что жители смогут платить за то, что сами потребили, плюс небольшую часть — за отопление общедомового имущества. Но документ хоть и разработан, но не принят, так что придётся подождать», — отметила Светлана Разворотнева.

Начисление по нормативам при установленном счётчике — это действительно несправедливо, потому что граждане рассчитывают на то, что сэкономят, но этого не происходит.

Пока же в большинстве многоквартирников даже терморегуляторы не на что поставить, хотя в принятом в 2009 году Федеральном законе №261 «Об энергосбережении» говорится, что к 2012-му все дома при наличии технической возможности должны быть оснащены приборами учёта.

«Прошло шесть лет, но решение выполнено в лучшем случае где-то наполовину. Проблему не то что не стараются решить, но ввели повышающие коэффициенты для тех, кто платит по нормативам, а не по показаниям приборов учёта. Поначалу обещали, что эти деньги пойдут на мероприятия по повышению энергоэффективности, но затем об этом благополучно забыли. Получается, что ресурсники получают дополнительную прибыль, и никакого резона ставить общедомовые счётчики им нет. Да и сами граждане далеко не всегда осознают, что переплачивают лишнее», — констатировала исполнительный директор «ЖКХ Контроль».