Правительству предлагают пересмотреть список школьных учебников

Решать, достойны ли те или иные учебники оказаться на партах школьников, будет специальный Межведомственный экспертный совет при Правительстве России

Сейчас школы имеют право выбрать для образования детей учебники только из федерального перечня, куда книги попадают по результатам экспертизы. Порядок экспертизы, и основания, по которым учебники можно добавить или исключить из списка, определяет профильный орган госвласти по образованию. Раньше это было Минобрнауки , а после изменения структуры Правительства в 2018 году — Министерство просвещения и Министерство высшего образования. Последнему подчинены вузы и научные организации, осуществляющие экспертизу.

Получается, что все решения о том, какие книги нужно выбирать для образования школьников страны, сосредоточены только в этих структурах. По мнению депутата, «в них смыкается очень много интересов», что зачастую приводит к появлению учебных изданий, в которых может хромать качество, а само построение материала слишком разнится в разных регионах.

«В Перми школьник учится по учебникам одного содержания, переехал в Москву — другого, а в Воронеже или на Дальнем Востоке своя система. А потом люди сдают ЕГЭ с разными результатами, и у них нет необходимой базы знаний, чтобы достойно окончить школу и учиться дальше», — отметил Фокин.

Поэтому его инициативой предлагается передать полномочия оценивать качество учебников и утверждать их федеральный перечень Правительству, стоящему над министерствами.

Для этого создадут Межведомственный экспертный совет по учебникам при Правительстве России. Подразумевается, что в него кроме представителей Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования войдут учёные-эксперты по каждому из школьных предметов, представители Роспотребнадзора , Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций для работы по электронным учебным изданиям, а также Федеральной антимонопольной службы для соблюдения законодательства о добросовестной конкуренции.

«Такая комиссия позволила бы осмыслить то, что предлагается на рынке учебников, и принять решение, какие из них достойны быть на столе у всех школьников Российской Федерации», — подчеркнул депутат.

На основании рекомендаций совета Правительство будет утверждать федеральный перечень учебников. Также оно будет определять порядок отбора и перечень организаций, которые имеют право выпускать учебные пособия.

По мнению парламентария, разработка такой системы позволит избавиться от пробелов в образовании детей во всех регионах. Александр Фокин планирует внести законопроект в Государственную Думу в осеннюю сессию депутатов, предварительно доработав его с экспертным сообществом.