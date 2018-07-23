Правительству предлагают пересмотреть список школьных учебников 

Решать, достойны ли те или иные учебники оказаться на партах школьников, будет специальный Межведомственный экспертный совет при Правительстве России.
Поправки в «Закон об образовании в Российской Федерации», передающие полномочия утверждать учебники Правительству вместо отдельных министерств, планирует внести в Госдуму депутат, кандидат психологических наук Александр Фокин. Текст инициативы есть в распоряжении «Парламентской газеты».
Сейчас школы имеют право выбрать для образования детей учебники только из федерального перечня, куда книги попадают по результатам экспертизы. Порядок экспертизы, и основания, по которым учебники можно добавить или исключить из списка, определяет профильный орган госвласти по образованию. Раньше это было Минобрнауки, а после изменения структуры Правительства в 2018 году — Министерство просвещения и Министерство высшего образования. Последнему подчинены вузы и научные организации, осуществляющие экспертизу.
Получается, что все решения о том, какие книги нужно выбирать для образования школьников страны, сосредоточены только в этих структурах. По мнению депутата, «в них смыкается очень много интересов», что зачастую приводит к появлению учебных изданий, в которых может хромать качество, а само построение материала слишком разнится в разных регионах.
«В Перми школьник учится по учебникам одного содержания, переехал в Москву — другого, а в Воронеже или на Дальнем Востоке своя система. А потом люди сдают ЕГЭ с разными результатами, и у них нет необходимой базы знаний, чтобы достойно окончить школу и учиться дальше», — отметил Фокин.
Поэтому его инициативой предлагается передать полномочия оценивать качество учебников и утверждать их федеральный перечень Правительству, стоящему над министерствами.
Для этого создадут Межведомственный экспертный совет по учебникам при Правительстве России. Подразумевается, что в него кроме представителей Минпросвещения и Министерства науки и высшего образования войдут учёные-эксперты по каждому из школьных предметов, представители Роспотребнадзора, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций для работы по электронным учебным изданиям, а также Федеральной антимонопольной службы для соблюдения законодательства о добросовестной конкуренции.
«Такая комиссия позволила бы осмыслить то, что предлагается на рынке учебников, и принять решение, какие из них достойны быть на столе у всех школьников Российской Федерации», — подчеркнул депутат.
На основании рекомендаций совета Правительство будет утверждать федеральный перечень учебников. Также оно будет определять порядок отбора и перечень организаций, которые имеют право выпускать учебные пособия.
По мнению парламентария, разработка такой системы позволит избавиться от пробелов в образовании детей во всех регионах. Александр Фокин планирует внести законопроект в Государственную Думу в осеннюю сессию депутатов, предварительно доработав его с экспертным сообществом.