Габулов может покинуть «Брюгге»

Голкипер «Брюгге» Владимир Габулов может покинуть бельгийский клуб в нынешнее трансферное окно, сообщает Voetbal24.be.

По информации издания, клуб собирается расстаться с восемью футболистами, в числе которых 34-летний российский вратарь.

22 июля «Брюгге» победил «Стандарт» в матче за Суперкубок Бельгии , а Габулов не попал даже в заявку команды.

Габулов подписал контракт на 1,5 года с «Брюгге» зимой и вместе с командой стал чемпионом Бельгии. В составе «Брюгге» он провёл девять матчей в чемпионате страны, пропустив 17 голов. Габулов был в заявке сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года, но не провёл ни одного матча за национальную команду.