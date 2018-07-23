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Габулов может покинуть «Брюгге»
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Габулов может покинуть «Брюгге» 

Чемпионат.com 30 минут назад
Голкипер «Брюгге» Владимир Габулов может покинуть бельгийский клуб в нынешнее трансферное окно, сообщает Voetbal24.be.
По информации издания, клуб собирается расстаться с восемью футболистами, в числе которых 34-летний российский вратарь.
22 июля «Брюгге» победил «Стандарт» в матче за Суперкубок Бельгии, а Габулов не попал даже в заявку команды.
Габулов подписал контракт на 1,5 года с «Брюгге» зимой и вместе с командой стал чемпионом Бельгии. В составе «Брюгге» он провёл девять матчей в чемпионате страны, пропустив 17 голов. Габулов был в заявке сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года, но не провёл ни одного матча за национальную команду.
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