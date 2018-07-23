Габулов и «Брюгге» близки к расторжению контракта

Как стало известно «Чемпионату» вратарь сборной России Владимир Габулов и бельгийский клуб «Брюгге» ведут переговоры о расторжении контракта. Расторжение трудового соглашение может произойти в ближайшее время.

Напомним, Габулов перешёл в «Брюгге» из тульского «Арсенала» в начале января этого года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на полтора года. По итогам прошедшей кампании команда завоевала золотые медали первенства. 34-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.

Ранее Габулов защищал цвета таких клубов как «Динамо», «Алания», ЦСКА, «Кубань», «Амкар» и «Анжи».