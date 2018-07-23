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Габулов и «Брюгге» близки к расторжению контракта
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Габулов и «Брюгге» близки к расторжению контракта 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Как стало известно «Чемпионату» вратарь сборной России Владимир Габулов и бельгийский клуб «Брюгге» ведут переговоры о расторжении контракта. Расторжение трудового соглашение может произойти в ближайшее время.
Напомним, Габулов перешёл в «Брюгге» из тульского «Арсенала» в начале января этого года. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на полтора года. По итогам прошедшей кампании команда завоевала золотые медали первенства. 34-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.
Ранее Габулов защищал цвета таких клубов как «Динамо», «Алания», ЦСКА, «Кубань», «Амкар» и «Анжи».
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