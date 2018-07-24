Business Insider: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США

Президент США Дональд Трамп выступает против увеличения процентных ставок. Дорогие кредиты, сдерживающие рост экономики, сейчас крайне невыгодны для главы Белого дома, так как препятствуют продвижению «благотворного влияния изоляционистской политики» Трампа. Об этом пишет Business Insider. Однако еще одной большой проблемой является финансирование госдолга США, отмечает издание. По этой причине Трамп атакует Федрезерв , но, как показывают свежие данные, он не причастен к недавнему росту процентных ставок. Оказывается, причина в действиях России , которая практически полностью отказалась от роли кредитора США. В апреле-мае 2018 года активы РФ в американских гособлигациях снизились с $96 млрд до $15 млрд

Россия снижает свою долю в ценных бумагах США из-за санкционных опасений. В Москве не исключают, что после введенных в апреле Вашингтоном санкций, штрафные меры могут распространиться и на торговлю американскими гособлигациями, пишет автор материала. Поэтому их продажа является логичным способом подстраховаться на такой случай.

При этом продажа ценных бумаг укрепляет российский рубль. Кроме того Россия достаточно давно делает ставку на диверсификацию своих международных резервов и хочет избавиться от долларовой зависимости. Некоторые эксперты характеризуют действия России как «целенаправленный удар по ахиллесовой пяте США», поскольку с недавнего времени из-за увеличения бюджетного дефицита США значительно усилили свою зависимость от кредиторов, отмечает Business Insider.

Впрочем, по сравнению с Китаем Россия — относительно небольшой кредитор, подчеркивает издание. Если «денежный кран прикроет Пекин», последствия будут намного серьезнее. В январе только слухи о том, что Китай приостанавливает покупку американских ценных бумаг, спровоцировали резкий рост процентных ставок. Стоит отметить, что Китай владеет облигациями США на сумму $1,18 трлн.

На фоне «торговой войны» Китай вполне может принять серьезные контрмеры на угрозы «глобальных пошлин» от Трампа. Избавление от американских облигаций — один из таких шагов. Кроме того сейчас Китай страдает от слабого юаня. Пекин может принять меры для укрепления национальной валюты, в том числе и с помощью продажи американских облигаций, резюмирует автор статьи.