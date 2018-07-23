В «Уфе» отрицают интерес ЦСКА и «Локомотива» к Живоглядову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что ЦСКА и «Локомотив» не делали предложений по трансферу защитника Дмитрия Живоглядова.

— Правда, что ЦСКА и «Локомотив» хотят купить Живоглядова, но их предложения вас не устраивают?

— Нет, речь идет не о ЦСКА и «Локомотиве». По Живоглядову предложения поступают, но они просто смехотворные. Это несерьезно.

— Неадекватные предложения?

— Есть рынок, который определяет цену на футболиста. Вот и все. Пока мы получили несерьезные предложения по этому игроку.