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Гендиректор «Уфы» прокомментировал интерес ЦСКА и «Локомотива» к Живоглядову
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Гендиректор «Уфы» прокомментировал интерес ЦСКА и «Локомотива» к Живоглядову 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что московские клубы ЦСКА и «Локомотив» не делали предложений по трансферу защитника Дмитрия Живоглядова.
"Нет, речь идет не о ЦСКА и «Локомотиве». По Живоглядову предложения поступают, но они просто смехотворные. Это несерьезно. Есть рынок, который определяет цену на футболиста. Вот и все. Пока мы получили несерьезные предложения по этому игроку", — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».
Живоглядов выступает за «Уфу» с 2016 года. За это время он провел 31 мяч в чемпионате России и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался продавать нападающего Витиньо в бразильский «Фламенго».
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