Гендиректор «Уфы» прокомментировал интерес ЦСКА и «Локомотива» к Живоглядову

"Нет, речь идет не о ЦСКА и «Локомотиве». По Живоглядову предложения поступают, но они просто смехотворные. Это несерьезно. Есть рынок, который определяет цену на футболиста. Вот и все. Пока мы получили несерьезные предложения по этому игроку", — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Живоглядов выступает за «Уфу» с 2016 года. За это время он провел 31 мяч в чемпионате России и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отказался продавать нападающего Витиньо в бразильский «Фламенго».