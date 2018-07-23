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Дженнифер Энистон приписывают роман с основателем Google Сергеем Брином
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Дженнифер Энистон приписывают роман с основателем Google Сергеем Брином 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Пока Джастину Теру приписывают множество разных новых романов, Дженнифер Энистон наслаждается одинокой жизнью в своем доме в Лос-Анджелесе. Актриса не была замечена на свиданиях и в компаниях неизвестных мужчин с тех пор, как стало известно о ее разводе с Теру. Однако теперь у поклонников Энистон появился повод посплетничать — звезде «Друзей» приписывают роман с основателем Google Сергеем Брином.
Западные таблоиды утверждают, что Дженнифер уже полностью оправилась от разрыва с Джастином и готова к новым романам. Инсайдеры даже говорили, что у Энистон сразу два влиятельных ухажера, один из которых приближен к ее творческой деятельности, а другой — гений в сфере информационных технологий. Фанаты актрисы ломали головы, пытаясь узнать имена этих мужчин. Ясность внес один из приближенных к кругу общения Джен людей: «После разрыва с Джастином она больше не хочет встречаться с людьми из творческой среды, поэтому остановила выбор на 44-летнем Сергее Брине. Их познакомила Гвинет Пэлтроу, которая дружит с обоими», — говорит источник.
попкорнnews
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