Видео: Том Фелтон в трейлере своего нового сериала The Origin

Если вы думали, что Том Фелтон , известный по роли Драко Малфоя во франшизе « Гарри Поттер », совсем пропал с радаров, то вы ошибаетесь. Британский актер все еще регулярно снимается, правда, в не самых кассовых проектах. На днях Фелтон представил трейлер своего нового сериала The Origin.

Видео было впервые представлено на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Сообщается, что сериал будет YouTube Red в специальном канале подписок, где уже есть высоко оценённый критиками «Кобра Кай» и «Шаг вперед: Прилив». В сериале «The Origin» Том вновь сыграет отрицательного персонажа (любят же кастинг-директоры примерять этому добродушному парню роли злодеев) по имени Логан. Он находится среди группы незнакомцев, которые просыпаются на поврежденном космическом корабле, на который они сели, чтобы уйти от земных проблем.

Интересно, что кроме Фелтона в сериале появится Наталия Тена , которая сыграла Нимфадору Тонкс в «Поттериане». Она сыграет роль капитана группы выживших. Также в ролях: Филип Кристофер, Нора Арнезедер , Сен Митсуджи и Фрэйзер Джеймс.

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