Денежный дракон

Южной Кореи и Чемпионат мира по футболу для китайских болельщиков сродни турниру по хоккею, например, для поляков. Их сборная не слабейшая в Азии, но место на мундиале за собой всегда забивают команды из Японии Австралии . Пока китайцам остается только пожимать плечами и натягивать футболки других сборных — европейских или южноамериканских. Их желание быть в игре растет с каждым годом, чем пользуется Международная федерация футбола, которая перед чемпионатом мира-2018 заметно укрепила связь с Поднебесной. Как это произошло и что ждет футбол — в материале «Ленты.ру»

Англии, — Слушай, ну посмотри на них. Они надевают майку сборной Испании Италии и идут на стадион, где тратят кучу денег на сувениры. А потом садятся на свое место и просто смотрят игру. Они же не болеют. Они просто смотрят. Это убивает дух футбола, — категоричный болельщик из такой футбольной Германии сам начал разговор о гостях чемпионата мира из Азии и сам же его закончил. Это было где-то посередине разговора о путешествиях, аренах и покупке билетов на черном рынке.

Этот немец за две недели группового этапа объездил все города-организаторы мундиаля и точно знал, о чем говорит. На чемпионат мира приехали тысячи туристов из Китая , Японии, Южной Кореи, Индии или Бангладеш — стран, для которых футбол — экзотическое увлечение, а не страсть. Зато увлечение, на которое они с удовольствием тратят деньги. Много денег.

Самое высокое достижение китайского футбола на международном уровне — три поражения в трех матчах группового этапа чемпионата мира-2002. Тогда команда отобралась в финальную часть благодаря тому, что Япония и Южная Корея были освобождены от участия в квалификации как страны-хозяйки. 0:9 по итогам трех поединков — и китайцы поехали домой, благо ехать было недалеко. То было 16 лет назад, и сейчас ситуация во многом изменилась. Во всяком случае, изменился футбол именно внутри Китая.

Сегодняшний футбол в Поднебесной — это Российская премьер-лига с лимитом на легионеров на максималках. В местном первенстве платят сумасшедшие деньги за легионеров и за своих — китайские игроки даже самого низкого уровня на местном рынке оцениваются неадекватно. Там сейчас играют Халк и Аксель Витсель, буквально только что во второй раз приехал Паулинью, а зимой обосновался Янник Ферейра-Карраско.

Но интерес китайцев к футболу давно вышел за пределы национального чемпионата и стал международным. В 2014 году до Бразилии долетело не так много поклонников игры из Поднебесной, но в 2018-м, в России , их было великое множество. Они были на Никольской, по которой лилось пиво, и они были в дорогих отелях и забытых хостелах. Старушки с флажками Китая в руках и с флагом Бразилии на щеках фотографировались с аргентинцами, старички в майках с фамилией Криштиану Роналду смело целовали муляж кубка мира, который держат испанцы. Китайцы на мундиале казались гражданами мира: они не болели ни за кого, а поддерживали — всех.

Именно жителей Китая приехало из Азии больше всего, и именно они в первые дни турнира оказались самыми расточительными наряду с американцами. Их стабильно можно было встретить в сувенирных лавках и фан-шопах, в кафе и ресторанах они не стеснялись, а про их доверчивость таксистам и говорить нечего. В общем, этот месяц в России ребята из Азии провели на широкую ногу, о чем вряд ли пожалели, ведь здесь было чем заняться и помимо футбола.

ФИФА, ее партнеры и страна-организатор получили многое от китайских болельщиков: их внимание, время и деньги. Но футбол связан с Китаем гораздо теснее. Именно благодаря китайским компаниям команда Джанни Инфантино сумела заполнить пустые места в списке спонсоров чемпионата мира в России и получить те деньги, на которые рассчитывала.

Коррупционный скандал нанес сразу несколько ударов по ФИФА. Зепп Блаттер неблагополучно отошел от дел, оставив после себя организацию, похожую на прогнившее дерево. Что хуже всего — у этого дерева начали отказывать корни: один за другим от могущественной федерации отвернулись крупные спонсоры, обеспокоенные политикой функционера Блаттера. В общей сложности из-за подозрений в нечестной финансовой игре от ФИФА отвернулись пять крупнейших компаний: Sony, Emirates , Castrol, Continental и Johnson & Johnson , от которых, по данным The Telegraph, федерация каждые четыре года получала до полутора миллиарда долларов.

Последние три — это спонсоры, скажем так, новой волны: они подписали контракты с ФИФА в период с 2008 по 2011 годы. С Sony и Emirates сложнее: эти компании вошли в пул спонсоров первой категории наряду со старейшими партнерами федерации, в числе которых были Adidas, Coca-Cola , а также Visa , Hyundai/Kia Motors и российский «Газпром» . Те лишь высказали свою настороженность и беспокойство, хотя отношений с ФИФА разрывать не стали — впереди был чемпионат мира. Но два слота остались пустыми, как и еще три — в списке спонсоров второй категории.

В итоге из-за потрясений 2015 года федерация ушла в минус: чистый убыток за 2016-й составил 369 миллионов евро, и хотя Джанни Инфантино утверждал, что растущие расходы перед мундиалем — вещь вполне себе нормальная, было понятно: из-за скандалов со взятками и темных историй с получением Россией и Катаром прав на проведение чемпионатов мира финансовое положение ФИФА станет не таким устойчивым, каким было раньше.

Первого крупного спонсора удалось найти в марте 2016 года, им стала компания Wanda Group, которая принадлежит китайскому миллиардеру Ван Цзяньлиню. Бизнесмен давно интересуется футболом, а крупнейшей сделкой в этом виде спорта для него стала покупка 20 процентов акций мадридского «Атлетико» в феврале 2018 года. Несмотря на это, новый стадион «матрасников» получил название Wanda Metropolitano. Эта компания вошла в пул спонсоров первой категории вместо Sony, а место Emirates и статус официального перевозчика чемпионата мира получила компания Qatar Airways.

Вместе с ними на рекламных бортах вокруг поля появились логотипы китайских Vivo (производство смартфонов), Mengniu (производство молочных продуктов) и Hisense (производство бытовой техники и смартфонов). Привлечь их удалось едва ли не в последний момент, равно как и региональных партнеров, которые боялись репутационных и финансовых рисков. В итоге, как выражались многие западные издания, китайские компании сделали для ФИФА этот чемпионат мира. Хочется добавить «снова великим».

Перед российским чемпионатом мира на гигантов из Поднебесной пришлось до 39 процентов всех спонсорских контрактов, на которые живет ФИФА. Деньги от партнеров, а также средства от продажи телеправ — основные статьи дохода скандальной, но все еще могущественной федерации. ФИФА мастерски выбралась из сложнейшей ситуации, в которую саму себя загнала: китайские компании оказались готовыми платить много и без лишних разговоров, а местные жители, как оказалось, уже сейчас беззаветно любят футбол и готовы тратить на него свои кровные, даже если их национальная команда далека не только от побед, но даже от участия в мировых первенствах.

Кого-то это пугает. Кого-то вездесущие, многочисленные и шумные китайцы откровенно раздражают. Они, безусловно, не эталон поведения, как в туристических местах, так и на стадионах. Как-то получается, что на условной Дворцовой площади их группы во главе с гидами вели себя куда более шумно, чем на стадионах. Они приходили, брали пиво и сувениры в особо большом количестве, покупали майки сборных Германии, Испании, Португалии (с фамилией Роналду) и Аргентины (с Месси) и… ну, смотрели футбол.

Тех самых немцев, испанцев и португальцев, не всех, но, во всяком случае, тех, с кем довелось пообщаться, такая группа поддержки подбешивает. Они прямо указывают на то, что движение ФИФА и футбола в сторону Азии неизбежно: растущие экономики, растущее население, растущий интерес к игре — все это дает шикарные возможности для развития футбола как бизнеса. В конце концов, расширение границ футбольного мира — одна из главных целей федерации и Джанни Инфантино, именно этой целью было продиктовано, например, решение о проведении чемпионата мира-2010 в ЮАР

Но те, кто приходит срывать глотку за свою сборную на стадионы, видят в азиатах, в тех самых добродушных и обеспеченных китайцах угрозу духу футбола. Их можно понять: на многих матчах этого мундиаля было непривычно тихо. Но в этом не только вина китайцев и японцев. Они, в конце концов, тоже хотят смотреть футбол, быть на стадионе и чувствовать атмосферу. Но не всегда создавать ее. Адское противоречие.

Вот и получается, что сталкиваются два мнения, каждое из которых кажется верным. Деньги или дух. Какое из двух «Д» выбрать?