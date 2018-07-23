Почему консервативным христианам нравится Путин

Произошедший на прошлой неделе арест Марии Бутиной, 29-летней шпионки, которая, по некоторым данным, использовала секс в качестве инструмента шпионажа в пользу России , обнаружил не один, а сразу два канала, по которым российская разведка пытается подобраться к политическим кругам США . Нам уже известно, что русские пытались использовать Национальную стрелковую ассоциацию и любовь американцев к оружию, чтобы повлиять на политику в США. Но второй «черный ход», которым также воспользовалась Бутина, удивил многих: она попыталась проникнуть в сообщество верующих посредством Национального молитвенного завтрака.

Ежегодные Национальные молитвенные завтраки проводятся в 1953 года, и все президенты, начиная с Эйзенхауэра, регулярно их посещают — наряду с конгрессменами, главами иностранных государств и высокопоставленными чиновниками. Приглашения на это на первый взгляд малопримечательное мероприятие печатаются на официальных бланках Конгресса.

Между тем эти завтраки организуются и финансируются через частную и чрезвычайно секретную христианскую организацию под названием Fellowship, члены которой предпочитают называть ее «Семьей».

«Чем более невидимой вы сделаете свою организацию, — говорил ее покойный лидер Дуг Коу (Doug Coe), — тем больше влияния она будет иметь».

Мария Бутина и ее кураторы в Москве однозначно с этим согласятся.

Национальный молитвенный завтрак — это единственное публичное мероприятие организации Fellowship. Члены Fellowship рассматривают это мероприятие как инструмент вовлечения представителей элиты в частные «ячейки», которые будут «работать за кулисами». Как сказал Коу в одном из своих немногочисленных интервью, этот завтрак является «десятой долей 1 процента айсберга».

Бутина хорошо понимала, чего хотят русские: «тайный канал связи» с американской консервативной элитой. Но какая польза от этого организации Fellowship? Почему она не только позволила российским агентам использовать их единственное публичное мероприятие, но и активно содействовала созданию таких «тайных каналов» связи с правительством Владимира Путина — автократа и противника Америки?

Потому что для них Путин — свой человек. Эта организация была создана в 1935 году, когда, как заявил ее основатель, Господь сообщил ему, что христианство в течение 2 тысяч лет двигалось по неверном пути, концентрируясь на «бедняках». По утверждению Верейда, Господь хотел, чтобы он создал движение для «богачей», для «ключевых фигур», обладающих достаточной властью для того, чтобы обращать целые сообщества к Иисусу

Верейд решил, что демократия будет им только мешать.

Поэтому в рамках своей организации он собирал вместе «влиятельных мужчин» — а с недавних пор и «влиятельных женщин», таких как Бутина — чтобы за закрытыми дверями решать вопросы «подальше от шума гласа народа».

Антидемократическими являются не только средства этой организации. Члены Fellowship убеждены, что Бога можно постичь только через изучение диктаторов. «Вы знаете, что Иисус говорил: „Вы должны ставить Его выше матери, отца, брата и сестры“?— любил проповедовать покойный Дуг Коу. — Гитлер, Ленин, Мао — именно этому они и учили детей».

И все это не просто слова. На протяжении всей истории своего существования Fellowship помогала создавать «черные ходы» к американской власти для множества диктаторов, от обвиняемого в геноциде индонезийского военного деятеля Сухарто до президента Уганды Йовери Мусевени (Yoweri Museveni) — в Уганде члены Fellowship в парламенте не так давно разработали законопроект, названный законом «Убивайте геев».

Путин мог бы стать для них подарком совершенно другого уровня. Американские консерваторы восхищаются тем, как он притесняет представителей ЛГБТ-сообщества, как он восстанавливает Русскую православную церковь , как он нахваливает «семейные ценности», как он демонстрирует свою мужественность, разъезжая на лошади без рубашки. Как написала Бутина в консервативном издании National Interest, Республиканская партия «получает значительную часть своей поддержки от социальных консерваторов… и от тех, кто придерживается агрессивного подхода к войне против исламского терроризма. Те же самые ценности проповедует »Единая Россия" Путина».

Больше всего они восхищаются силой Путина, и они очень рады тому, что у них наконец появился лидер, который не менее силен, хотя, возможно, одновременно с этим не менее коррумпирован.

На Молитвенном завтраке в Москве, состоявшемся в 2017 году, Дуг Бэрлей (Doug Burleigh), нынешний лидер Fellowship и давний сторонник России, появился рядом с куратором Бутиной Александром Торшиным, чтобы объявить о том, что «прорыв в отношениях между Россией и США скоро случится».