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Создатель «Симпсонов» передал привет «Игре престолов» в трейлере нового мультфильма 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Стриминговый сервис Netflix и создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг представили трейлер нового мультсериала «Разочарование».
В ролике показана завязка «Разочарования»: принцесса Бин не хочет выходить замуж за принца, но стать женой ей не приходится. На свадьбе жених наклоняется за кольцом возле трона из мечей, очень похожего на Железный трон из фантастического телесериала «Игра престолов», и один из мечей пронзает ее голову. Бин сбегает вместе с демоном Люси и эльфом Эльфо, пьет в барах, работает мясником и как может избегает опасностей Средневековья.
10 серий мультсериала «Разочарование» будут доступны на стриминговом сервисе 17 августа.
Ролик был показан на фестивале комиксов и поп-культуры Comic-Con в Сан-Диего, где также представили трейлеры нового сезона «Ходячих мертвецов», сиквелов «Фантастических тварей» и «Годзиллы» и др.
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