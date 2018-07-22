Си Цзиньпин и президент Сенегала М. Саль посетили церемонию передачи Национальной борцовской арены Сенегала

На церемонии Си Цзиньпин передал М. Саль «золотой ключ» от данного объекта. Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань и М. Саль с супругой вместе посмотрели демонстрацию традиционной сенегальской борьбы.

Си Цзиньпин отметил, что проект борцовской арены служит яркой иллюстрацией глубокой дружбы между народами Китая и Сенегала. По его словам, Сенегал является страной богатой культуры, китайская сторона намерена совместно с сенегальской стороной прилагать усилия для защиты и продолжения традиционной культуры, продвигать обмен и сотрудничество двух стран в сфере культуры.

М. Саль сообщил, что спортивная борьба пользуется глубокой любовью среди населения Сенегала и славится как «национальное наследие». Он выразил китайской стороне искреннюю благодарность за помощь сенегальскому народу в строительстве этой современной и многофункциональной борцовской арены, которая стала новым символом сенегальско-китайской дружбы.

Национальная борцовская арена Сенегала размещена в ближнем пригороде Дакара, это крупнейший построенный с китайской помощью объект в Сенегале, а также первая в Африке современная борцовская арена. —0—