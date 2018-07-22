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В профессиональном конкурсе ЮВО победили специалисты РЭБ ЧФ
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В профессиональном конкурсе ЮВО победили специалисты РЭБ ЧФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состязаниях приняли участие сильнейшие специалисты РЭБ общевойсковых объединений и соединений, Черноморского флота, а также объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Чечне, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.
На полигоне Никола-Александровский в Ставропольском крае завершился окружной этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО). По итогам соревнований лучшими специалистами РЭБ стали военнослужащие Черноморского флота.
Также в ходе конкурса определены победители в 3-х номинациях по РЭБ: «борьба с наземными средствами», где лучшими стали специалисты РЭБ мотострелкового соединения, дислоцированного на Ставрополье. В номинации «борьба с самолетными средствами» первое место заняли специалисты подразделения 4 армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Краснодарском крае. Лучшими специалистами «комплексного технического контроля» стали военнослужащие воинской части РЭБ, дислоцированной в Ростовской области.
В состязаниях приняли участие сильнейшие специалисты РЭБ общевойсковых объединений и соединений, Черноморского флота, а также объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Чечне, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.
Впервые в ходе выполнения одного из условий конкурса военнослужащие обнаружили и подавили радиоканал беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов с дальнейшей его посадкой на землю.
Кроме того, участники конкурса выполнили комплексную тактико-специальную задачу, включающую элементы управления экипажем, боевого применения техники, ориентирования на местности, преодоления зараженных участков, оказания первой помощи условно раненным военнослужащим и их эвакуация, а также отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противник.
Специалисты РЭБ выполнили нормативы по развертыванию станций радиопомех и задачи по радиоэлектронному подавлению линий радиосвязи условного противника.
В программу конкурса были включены испытания по тактико-специальной, специальной, технической, огневой, физической подготовкам, связи, радиационной, химической и биологической защите, вождению специальной техники.
Всего в конкурсе принимали участие около 70 военнослужащих, задействовано около 30 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе новейшие станции постановки радиопомех «Житель» из состава комплексов «Борисоглебск» и «Дзюдоист», станции РЭБ «Красуха».
Победители окружного этапа состязаний примут участие во всеармейском этапе конкурса полевой выучки среди подразделений радиоэлектронной борьбы в г. Тамбове, в период с 6 по 10 августа.
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