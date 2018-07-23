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100 военнослужащих ЮВО примут участие в девяти конкурсах АрМИ-2018
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100 военнослужащих ЮВО примут участие в девяти конкурсах АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Лучшие команды, расчеты, экипажи и военнослужащие-специалисты Южного военного округа, будут состязаться в международных конкурсах в составе 15 команд.
На конкурсах Армейских Международных игр в составе 15 команд Вооруженных Сил Российской Федерации выступят около 100 военнослужащих Южного военного округа.
Как сообщает пресс-служба ЮВО, лучшие команды, расчеты и экипажи и военнослужащие-специалисты ЮВО, занявшие призовые места на всеармейских соревнованиях военно-полевой выучки, примут участие в девяти конкурсах «АрМИ-2018».
Два конкурса — «Инженерная формула» и «Эльбрусское кольцо» состоятся на территории ЮВО, в Волгоградском городе Волжске и в горах Кабардино-Балкарии соответственно.
Для участия в двух морских конкурсах моряки ЮВО отправились в Иран и Азербайджан. Конкурс «Глубина», в котором будут участвовать водолазы Каспийской флотилии, состоится в г. Ноушехр Исламской республики Иран, а в «Кубке моря» в Баку примет участие экипаж малого противолодочного корабля «Волгодонск» Каспийской флотилии.
Победившие во всеармейском конкурсе «Авиадартс» 5 экипажей бомбардировочной и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО будут отстаивать честь Военно-воздушных сил России в Рязанской области.
В конкурсе «Военное ралли» и «Мастера автобронетанковой службы» в городе Кызыл Республики Тува и в Острогоржске Воронежской области примут участие военнослужащие соединений, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях.
В подмосковном Ногинске в соревнованиях «Дорожный патруль» покажут профессиональное мастерство инспекторы 166-й и 116-й военной автоинспекции из Ростова-на-Дону и Владикавказа.
В самом зрелищном и популярном состязании «Танковом биатлоне» выступят два сборных экипажа ЮВО от объединений, дислоцированных в Чечне, Абхазии и Южной Осетии.
Команда военных полицейских из Крыма и Чечни поборется за призовые места в конкурсе «Страж порядка» в парке «Патриот» Московской области. Всего от войск ЮВО примут участие около 100 военнослужащих в девяти конкурсах международного этапа АрМИ-2018 в период с 28 июля по 11 августа с.г.
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