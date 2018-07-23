100 военнослужащих ЮВО примут участие в девяти конкурсах АрМИ-2018

Лучшие команды, расчеты, экипажи и военнослужащие-специалисты Южного военного округа, будут состязаться в международных конкурсах в составе 15 команд.

На конкурсах Армейских Международных игр в составе 15 команд Вооруженных Сил Российской Федерации выступят около 100 военнослужащих Южного военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, лучшие команды, расчеты и экипажи и военнослужащие-специалисты ЮВО, занявшие призовые места на всеармейских соревнованиях военно-полевой выучки, примут участие в девяти конкурсах «АрМИ-2018».

Два конкурса — «Инженерная формула» и «Эльбрусское кольцо» состоятся на территории ЮВО, в Волгоградском городе Волжске и в горах Кабардино-Балкарии соответственно.

Для участия в двух морских конкурсах моряки ЮВО отправились в Иран Азербайджан . Конкурс «Глубина», в котором будут участвовать водолазы Каспийской флотилии, состоится в г. Ноушехр Исламской республики Иран, а в «Кубке моря» в Баку примет участие экипаж малого противолодочного корабля «Волгодонск» Каспийской флотилии.

Победившие во всеармейском конкурсе «Авиадартс» 5 экипажей бомбардировочной и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО будут отстаивать честь Военно-воздушных сил России в Рязанской области

В подмосковном Ногинске в соревнованиях «Дорожный патруль» покажут профессиональное мастерство инспекторы 166-й и 116-й военной автоинспекции из Ростова-на-Дону и Владикавказа

Абхазии и Южной Осетии. В самом зрелищном и популярном состязании «Танковом биатлоне» выступят два сборных экипажа ЮВО от объединений, дислоцированных в Чечне