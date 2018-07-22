Собака открыла багажный отсек самолета во время полета

Наземные службы, экстренно направленные к лайнеру после посадки подтвердили открытие багажной створки лайнера.

Пассажирский самолет с сообщением Петербург-Москва экстренно приземлился в столичном аэропорту. Причина: срабатывание сигнализации открытия багажного отсека во время полета.

Наземные службы, экстренно направленные к лайнеру после посадки подтвердили открытие багажной створки лайнера.

В результате проверки выяснилось, что небольшая собака сумела выбраться из клетки и спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие.

Багажный отсек открылся не полностью, автоматика остановила открытие створки в воздухе. Багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива.