Сборная России выиграла мужской молодёжный чемпионат Европы U-20

России драматично выиграла чемпионат Европы U-20. MVP турнира Константин Абаев рассказал, что делать, чтобы рука в финале не дрогнула.

В воскресенье, 22 июля сборная России по волейболу U-20 заставила болельщиков доставать с полки валидол. В финале чемпионата Европы наши парни дважды уступали в счёте по сетам, а в пятой партии и вовсе «горели» — 12:14. Но чешские волейболисты дожать нашу команду не смогли, за что и поплатились. Сборная России в драматичной дуэли всё-таки вырвала золотые медали чемпионата Европы, а связующий Константин Абаев удостоился звания MVP турнира.

Именно Константин, прилетевший с командой в понедельник в Москву , и рассказал, как же удалось спасти, безнадёжный, казалось финальный матч с чехами.

«Если бы думали о результате, рука бы у кого-нибудь дрогнула»

— Константин, вам, похоже, готовили торжественную встречу в аэропорту. Встретили? — Да, встретили, цветочки подарили, пофотографировались. У всех было отличное настроение, всё очень здорово. У меня впервые такое. Хочется верить, что не в последний раз (улыбается). — Что ощутили вчера, когда завершилась напряжённая пятая партия? — Если честно, у меня было какое-то опустошение. Во время матча я отдавался на 200 процентов. Из-за этого, наверное, не осталось сил, не было какой-то яркой радости. Просто был удовлетворён, поскольку мы сделали то, что должны были сделать. — Осознание большой победы уже пришло? — Ещё нет. Наверное, оно придёт чуть позже. Или не придёт вовсе. Всё-таки у нас хорошая команда, сборная России, поэтому должны были одержать эту победу. — Почему матч с чехами сложился так трудно? — Может быть, мы немного волновались. Чехи в целом играли неплохо, хорошо подавали, придерживались правильной тактики. Но и мы тоже ребята непростые. Сопротивлялись, старались сломать им план на игру. Раз выиграли, значит, получилось.

— Тренер сказал команде что-то особенное перед финалом? — Он сказал, чтобы мы не думали о том, как закончится матч, что будет дальше, а думали только о текущем розыгрыше. О каждом мяче. И мы старались придерживаться установки. — В чём были сильные стороны соперников по финалу? — Чехи выходили вперёд за счёт подачи. Они выбивали нас с приёма и хорошо играли на организованном блоке — это давало им преимущество. Но когда у нас был приём, то появлялась доводка, атаки — нас было уже не остановить, мы и сами начинали хорошо подавать.

— Был ли у вас какой-то страх в четвёртой или пятой партиях, что поражение близко? — Мы выполняли установку тренера. Думали только о каждом мяче и каждом розыгрыше. Проигрывая 12:14 в пятой партии, мы сумели отыграться только потому, что не думали, чем закончится матч. Если бы думали об итоговом результате, то появилось бы волнение, и у кого-нибудь рука в неподходящий момент наверняка дрогнула бы.

«Хотели доказать, что второе место на ЧМ-2017 — это не случайность»

— Много ли зрителей было на финальном матче? — Нет, не много. Волейбольные матчи нашего уровня не очень популярны в Нидерландах . Может быть, несколько сотен человек собралось. В основном чешские болельщики. — Российских вообще не было? — Было человек пять, наверное. Было очень круто понимать, что незнакомые люди в чужой стране пришли поболеть за нашу сборную, поддержать нас.

— Сборная России ехала на турнир только за победой? — Сборная России на каждый турнир ставит перед собой максимальные задачи. Думаю, каждая команда едет на такой крупный турнир с мыслью о чемпионстве. В противном случае ехать просто нет смысла. Вот и мы хотели показать, на что мы способны. Доказать, что второе место на чемпионате мира в 2017 году не было случайность. Да, состав значительно поменялся, многие игроки получили травмы. Но у нас хорошая ротация, и незаменимых людей в составе нет. — Вам, как связующему тяжело, когда часто меняется состав и приходится снова и снова подстраиваться под новых партнёров? — Всё это отрабатывается на сборах, возникают своего рода рефлексы. К тому же понятно, что я всю жизнь не буду играть с одними и теми же людьми. Есть игровые тренировки, на которых есть достаточно времени, чтобы находить связи, обострять чувство друг друга на площадке? — Какой матч, кроме финала с чехами, можете выделить на этом чемпионате Европы? — Все матчи были трудными. У нас была сложная группа, которую многие называли «группой смерти», но при ближайшем рассмотрении она оказалась не такой уж и суровой (улыбается). Каждый матч был важен, а если и выделять что-то, то, наверное, поражение от поляков из-за нашего бездействия. Этот матч оставил нехороший отпечаток на турнире.

— Но, наверное, помог многое переосмыслить перед решающими встречами? — Конечно. Мы собрались после матча, всё обсудили, сказали, что поражения бывают, но надо двигаться дальше — чемпионат длинный. Мне кажется, этот разговор сыграл важную роль в матче с Италией , когда мы, проигрывая со счётом 0:2 по сетам, сумели переломить ход встречи. — Турнир был длинным, непростым. Не подустали к концу? — Самое главное было — не перегореть в группе. Когда ты выходишь в плей-офф, всё начинается заново. Ты по-другому видишь игру, самого себя, настраиваешься. Отступать некуда. — Насколько для вас важна награда MVP турнира? — Для меня важнее, что победила команда. Если бы я занимался теннисом, то сказал бы себе, мол, молодец, всё круто. А здесь победа всей команды куда ценнее. Думаю, что каждый из сборной России мог получить титул MVP, поскольку все внесли вклад в эту победу.