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Абаев признан самым ценным волейболистом чемпионата Европы U20
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Абаев признан самым ценным волейболистом чемпионата Европы U20 

Чемпионат.com 1 час назад
Капитан сборной по волейболу Константин Абаев стал самым ценным игроком чемпионата Европы U20.
Он внёс весомый вклад в победу команды на турнире, которая в финальном поединке сломила сопротивление чехов — 3:2 (18:25, 25:13, 21:25, 25:18, 18:16). Спортсмен получил награду из рук вице-президента Европейской конфедерации волейбола Маргарет Энн Флеминг. Помимо этого, Абаев вошёл в символическую сборную турнира.
На групповой стадии соревнований подопечные Андрея Ноздрина обыграли Турцию (3:1), Италию (3:2), Францию (3:2), Бельгию (3:1) и уступили Польше (2:3). В полуфинале волейболисты из России оказались сильнее Нидерландов (3:1).
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