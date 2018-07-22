Абаев признан самым ценным волейболистом чемпионата Европы U20

Капитан сборной по волейболу Константин Абаев стал самым ценным игроком чемпионата Европы U20.

Он внёс весомый вклад в победу команды на турнире, которая в финальном поединке сломила сопротивление чехов — 3:2 (18:25, 25:13, 21:25, 25:18, 18:16). Спортсмен получил награду из рук вице-президента Европейской конфедерации волейбола Маргарет Энн Флеминг. Помимо этого, Абаев вошёл в символическую сборную турнира.