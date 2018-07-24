Абаев: каждый игрок сборной России мог получить титул MVP

«Если честно, у меня было какое-то опустошение. Во время матча я отдавался на 200 процентов. Из-за этого, наверное, не осталось сил, не было какой-то яркой радости. Просто был удовлетворён, поскольку мы сделали то, что должны были сделать.

Осознания большой победы ещё нет. Наверное, оно придёт чуть позже. Или не придёт вовсе. Всё-таки у нас хорошая команда, сборная России, поэтому должны были одержать эту победу.

Может быть, мы немного волновались. Чехи в целом играли неплохо, хорошо подавали, придерживались правильной тактики. Но и мы тоже ребята непростые. Сопротивлялись, старались сломать им план на игру. Раз выиграли, значит, получилось.

Чехи выходили вперёд за счёт подачи. Они выбивали нас с приёма и хорошо играли на организованном блоке — это давало им преимущество. Но когда у нас был приём, то появлялась доводка, атаки — нас было уже не остановить, мы и сами начинали хорошо подавать.

Мы выполняли установку тренера. Думали только о каждом мяче и каждом розыгрыше. Проигрывая 12:14 в пятой партии, мы сумели отыграться только потому, что не думали, чем закончится матч. Если бы думали об итоговом результате, то появилось бы волнение, и у кого-нибудь рука в неподходящий момент наверняка дрогнула бы.

Звание MVP? Для меня важнее, что победила команда. Если бы я занимался теннисом, то сказал бы себе, мол, молодец, всё круто. А здесь победа всей команды куда ценнее. Думаю, что каждый из сборной России мог получить титул MVP, поскольку все внесли вклад в эту победу", — сказал Абаев.