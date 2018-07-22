Пророк, предсказавший майдан на Украине оставил ещё одно послание для двух стран, а точнее России и Украины. Верите ли вы в предсказателей и экстрасенсов? Ванга, пожалуй, была одной из самых знаменитых провидец и то её прогнозы сбывались не всегда, к счастью. Но в мире было и есть огромное количество предсказателей, которые давали свои прогнозы на будущее. Многие из них довольно пугающие и очень бы хотелось, чтобы они никогда не сбылись. Иона Одесский был известен в не очень больших кругах, но некоторые из его предсказаний всё же сбылись. За его советом и предсказаниями обращались некоторые из видных политиков и знаменитых людей, т.е. верили ему без капли сомненья. Интересно, что именно он предсказал то, что примерно через год после его смерти на Украине начнётся восстание и вскоре война. Но не многие из людей знают о его пророчестве, которое касалось некоего взрыва в Чёрном море, после которого будут гореть и вода и небо и земля. Прорицатель говорил о том, что события начнутся в Одессе, далее перекинуться на столицу Украины и потом дойдут до Москвы. Из-за этих событий, значимый в России человек нажмёт на кнопку и в воздух полетят ракеты, что послужит началом конца привычного мира. Вероятно, в своём предсказании пророк говорит о начале ядерной войны из-за какого-то конфликта в Чёрном море и это может быть повод из-за Крыма. Остаётся надеяться на то, что пророк ошибся в своём предсказании и не случится начало ядерной войны. Хотя стоит отметить то, что многие ясновидящие предсказывали начало ядерной войны в 2018 году.