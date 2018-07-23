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Выступление Кремлевской школы верховой езды состоялось в Обручевском районе
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Выступление Кремлевской школы верховой езды состоялось в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 59 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Грациозные кони и их великолепные наездники показали свое искусство в парке «Усадьба Воронцово».
Собравшимся зрителям показали фланкировку — искусство владения саблей. Представители Кремлевской школы верховой езды продемонстрировали элементы выездки: испанский шаг, ходьба боком, рысь и галоп. Лошади вставали на дыбы и даже садились по команде всадников. Зрители встречали каждый номер восторженными аплодисментами. Следующее выступление Кремлевской школы верховой езды состоится в субботу, 28 июля, в 13:00.
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