Выступление Кремлевской школы верховой езды состоялось в Обручевском районе

Грациозные кони и их великолепные наездники показали свое искусство в парке «Усадьба Воронцово».

Собравшимся зрителям показали фланкировку — искусство владения саблей. Представители Кремлевской школы верховой езды продемонстрировали элементы выездки: испанский шаг, ходьба боком, рысь и галоп. Лошади вставали на дыбы и даже садились по команде всадников. Зрители встречали каждый номер восторженными аплодисментами. Следующее выступление Кремлевской школы верховой езды состоится в субботу, 28 июля, в 13:00.