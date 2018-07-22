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Собака открыла багажный отсек пассажирского лайнера на высоте 4000 метров
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Собака открыла багажный отсек пассажирского лайнера на высоте 4000 метров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пса плохо заперли в клетке, помещенной в багажный отсек. Он сумел освободиться и принялся обследовать место своего заточения.
Собака сумела открыть багажное отделение пассажирского лайнера на высоте четырех тысяч метров, спровоцировав экстренную посадку. Инцидент произошел на борту самолета Boeing 737, подлетающего к Москве.
Небольшая собака, порода которой не уточняется, находилась в багажном отсеке. Ее клетка оказалась плохо заперта, и любопытное животное выбралось наружу. Далее собака путем длительных усилий разорвала внутреннюю обшивку и каким-то образом активировала работу передней створки отсека.
«На подлёте к Москве командир Boeing 737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолёт находился на высоте около 4000 метров», — сообщил источник агентства «Интерфакс».
В счастью, сработала автоматика и створку заклинило, она открылась всего на несколько десятков сантиметров. Собака не смогла пролезть в образовавшееся отверстие и осталась жива. Экипаж успешно выполнил экстренную посадку, в результате инцидента никто не пострадал.
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