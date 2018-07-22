Собака открыла багажный отсек пассажирского лайнера на высоте 4000 метров

Пса плохо заперли в клетке, помещенной в багажный отсек. Он сумел освободиться и принялся обследовать место своего заточения.

Собака сумела открыть багажное отделение пассажирского лайнера на высоте четырех тысяч метров, спровоцировав экстренную посадку. Инцидент произошел на борту самолета Boeing 737, подлетающего к Москве

Небольшая собака, порода которой не уточняется, находилась в багажном отсеке. Ее клетка оказалась плохо заперта, и любопытное животное выбралось наружу. Далее собака путем длительных усилий разорвала внутреннюю обшивку и каким-то образом активировала работу передней створки отсека.

«На подлёте к Москве командир Boeing 737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолёт находился на высоте около 4000 метров», — сообщил источник агентства «Интерфакс»

В счастью, сработала автоматика и створку заклинило, она открылась всего на несколько десятков сантиметров. Собака не смогла пролезть в образовавшееся отверстие и осталась жива. Экипаж успешно выполнил экстренную посадку, в результате инцидента никто не пострадал.