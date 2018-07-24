Ещё
Орбакайте выйдет на сцену «Современника»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Орбакайте выйдет на сцену «Современника» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская певица Кристина Орбакайте попробует себя в качестве артистки в спектакле «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона, передает РИА «Новости».
Как отмечается, Орбакайте пригласили сыграть главную роль в спектакле «Современника», впервые поставленном режиссером Галиной Волчек 56 лет назад.
"Для меня предложение Галины Борисовны было, конечно, полной неожиданностью. Признаюсь, что сыграть на сцене «Современника» было моей давней мечтой, но я думала, что этому уже не суждено осуществиться", — сказала Орбакайте.
Уточняется, что певица уже принимала участие в постановках театра им. Ермоловой, театра «Игроки» и театра Эстрады.
Ранее сообщалось, что на Украине отменен перенесенный на осень концерт певицы Кристины Орбакайте.
Газета.Ru: последние новости
В ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России При пожаре в детском саду у метро "Маяковская" никто не пострадал В Подмосковье обещали искоренить борщевик к концу лета
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»198
«Мы не доверяем России и никогда не будем»121
Путина попросили вмешаться еще в одну войну585
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»51
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»96
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение