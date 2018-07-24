Орбакайте выйдет на сцену «Современника»

Как отмечается, Орбакайте пригласили сыграть главную роль в спектакле «Современника», впервые поставленном режиссером Галиной Волчек 56 лет назад.

"Для меня предложение Галины Борисовны было, конечно, полной неожиданностью. Признаюсь, что сыграть на сцене «Современника» было моей давней мечтой, но я думала, что этому уже не суждено осуществиться", — сказала Орбакайте.

Уточняется, что певица уже принимала участие в постановках театра им. Ермоловой, театра «Игроки» и театра Эстрады.