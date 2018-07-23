Орбакайте призналась, что давно мечтала сыграть на сцене «Современника»

Кирилл Сафонов. "Двое на качелях" — особая работа в истории «Современника» и в жизни его художественного руководителя Галины Волчек , которая 56 лет тому назад дебютировала с этой постановкой как режиссер. Три года назад Волчек создала новую версию с новой постановочной командой. В главных ролях выступили Чулпан Хаматова

В 2018 году спектакль выбыл из репертуара из-за того, что Хаматова взяла творческий отпуск, и тогда Волчек обратилась с предложением сыграть в спектакле к Кристине Орбакайте, поскольку, по словам режиссера, давно знала, что в ней скрыта большая драматическая актриса.

"Во-первых, признаюсь: это была моя давняя мечта — выйти на сцену «Современника». И мне уже казалось, что это так и останется просто мечтой. Но вселенная, она как-то думает-думает, а потом, порой, и даст твоим мечтам сбыться. Предложение Галины Борисовны было для меня, конечно, полной неожиданностью", — сказала РИА Новости Орбакайте в понедельник перед прогоном для прессы.

Она отметила, что 15 лет не выходила на театральную сцену, но «тут такой исключительный случай». «И при всем том, что понимала, какая это огромная ответственность, и что это очень тяжело, и морально, и физически, отказаться не смогла. Я бы себе просто не простила, если бы не приняла такое предложение», — поделилась Орбакайте.

Актриса вспомнила, что год назад была в «Современнике» на этом спектакле и видела дуэт Хаматовой и Сафонова, но и подумать тогда не могла, что ровно через год окажется на этой самой сцене в роли Гитель — главной героини пьесы Гибсона.

"Меня, как актрису, часто спрашивали в интервью, о какой роли я мечтаю, но я считала, что назвать какую-то одну было бы ограничением. И всегда отвечала: я мечтаю о роли, о которой даже и мечтать не могу. Вот это тот самый случай. Роль Гитель — настоящий подарок судьбы", — сказала актриса.

Орбакайте отметила, что роль очень многогранная, и чем больше в нее погружаешься, тем больше встречаешь сложностей. Она также выразила благодарность своему партнеру — Кириллу Сафонову. «Он очень внимательный и неравнодушный партнер, который несмотря на свою занятость на съемках, отдавал все свое свободное время репетициям со мной и помог войти в роли — не просто выучить, а прочувствовать, разобраться во взаимоотношениях героев», — подчеркнула Орбакайте.

"Двое на качелях" — спектакль о любви и жертвенности, и каждый из героев жертвует по-своему. У каждого свое отношение к любви и к жизни. Гитель — максималистка, она не терпит полутонов, это натура очень яркая. Но моя Гитель — нежная, творческая и ранимая. У всех есть совпадения с моей героиней, в каждой женщине живет своя Гитель", — пояснила Орбакайте.

По словам актрисы, сроки сдачи спектакля были жесткие — нужно было его подготовить к завершению сезона. «Но рядом была Волчек. Когда Галина Борисовна рядом — мы становились одним большим ухом и глазом, старались ловить и впитывать каждое слово, жест, замечание. Галина Борисовна каким-то удивительным образом может очень доступно и просто объяснить то, что тебе непонятно», — рассказала актриса.

Премьерные спектакли в новом составе пройдут 24 и 25 июля. По словам Орбакайте, все ее домашние очень волнуются. «А мама придет на премьеру, наверное, уже в новом сезоне осенью», — добавила Орбакайте.