Кристина Орбакайте сыграет в спектакле «Двое на качелях» в Театре «Современник»

Знаковый спектакль

Собеседница агентства отметила, что «Двое на качелях» — спектакль для «Современника» знаковый. «Постановкой этой пьесы 56 лет назад, в 1962 году, нынешний художественный руководитель театра, народная артистка СССР Галина Волчек дебютировала как режиссер-постановщик», — пояснила представитель пресс-службы.

"В общей сложности «Двое на качелях» шли на сцене «Современника» без малого три десятка лет", — уточнила собеседница ТАСС.

По ее словам, три года назад, в 2015 году, Волчек обратилась к пьесе «Двое на качелях» повторно, без оглядки на прошлую свою постановку, вместе с другой командой сочинила новый спектакль, который так же, как и полвека назад, стал одним из самых востребованных. Главные роли в нем исполнили Чулпан Хаматова и приглашенный артист, известный в основном по работам в кино, Кирилл Сафонов , дебютировавший в роли Джерри Райна на сцене «Современника».

По мнению Волчек, которую процитировала представитель пресс-службы, «было важно вернуться к этой пронзительной истории любви именно сегодня, когда общество устало от агрессии и боли. Увидеть ее глазами сегодняшнего человека. Всмотреться в человека как такового, в его силу и слабость, в его потребность любить и быть любимым, которая остается с ним всегда, вне зависимости от того, что происходит вокруг».

Однако, как отметила собеседница агентства, в этом сезоне спектакль выбыл из репертуара из-за того, что исполнительница роли Гитель — Чулпан Хаматова по договоренности с театром оформила творческий отпуск. Тогда с предложением сыграть главную героиню Галина Волчек обратилась к Кристине Орбакайте. По словам режиссера, в том, что в Кристине скрыта большая драматическая актриса, она была уверена давно.

С новой героиней

"Для Кристины это не первый театральный опыт", — продолжила собеседница ТАСС. «В ее багаже три театральные постановки: „Понедельник после чуда“ (Театр „Игроки“), „Барышня-крестьянка“ (Театр им. Ермоловой) и „Даная“ (Театр Эстрады)», — перечислила она.

И все же предложение Волчек для Орбакайте, по ее собственному признанию, было сродни «грому среди ясного неба», но она не растерялась и поняла, что упускать такой шанс не в ее характере.

"Я подумала, что если откажусь, потом могу себе этого не простить, — сказала Орбакайте в интервью журналистам. — С другой стороны, понимала и понимаю, какой рискованный шаг я делаю, и очень много людей вокруг, которые мне об этом очень часто напоминают (семья, друзья, коллеги). Но у меня часто такое бывает: несмотря на мою застенчивость (я порой нерешительный человек), иногда я делаю такие радикальные шаги".

Партнером Кристины Орбакайте, как и в предыдущей версии, будет актер Кирилл Сафонов.

"Показ состоится на сцене Дворца на Яузе, где во время капитального ремонта своего исторического здания на Чистых прудах работает «Современник», — заключила представительница пресс-службы театра.