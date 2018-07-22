Минск приветствует контакты России и США 

В Минске приветствуют контакты лидеров России и США, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. По его словам, такие встречи способствуют стабильности и безопасности в мире.
«Мы приветствуем любые контакты между мировыми лидерами, которые способствовали бы снижению уровня напряженности, уровня конфронтации, который, к сожалению, сегодня присутствует в мировой политике», — сказал министр в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
Макей также отметил, что несмотря на существующие торгово-экономические и политические проблемы в отношениях между государствами, «нет иного выхода из тупиковой ситуации, кроме как через диалог».
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам саммита лидеры заявили о необходимости улучшения отношений двух стран. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что следующая встреча президентов может состояться осенью этого года в Вашингтоне.