Минск приветствует контакты России и США

«Мы приветствуем любые контакты между мировыми лидерами, которые способствовали бы снижению уровня напряженности, уровня конфронтации, который, к сожалению, сегодня присутствует в мировой политике», — сказал министр в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Макей также отметил, что несмотря на существующие торгово-экономические и политические проблемы в отношениях между государствами, «нет иного выхода из тупиковой ситуации, кроме как через диалог».