Саратовцы разломали ретро-трамвай «Семен»

У музейного экспоната, ставшего одним из символов Саратова , отвалились поручни и часть внутренней обшивки. Порча мини-музея, находящегося на улице Волжской, произошла по вине не совсем аккуратных посетителей. Видимо, кто-то повис на поручнях, и нечаянно отломил их вместе с частью декоративной деревянной обшивки вагона.

О происшествии сообщили жители областного центра в группе «Типичный Саратов» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что пока трамвай не починили (видимо, в выходные никто этим не захотел заниматься).

Теперь рядом с выдранными «внутренностями» «Семена» появилось красноречивое объявление, предупреждающее о том, что проверять на прочность старенький трамвай лучше не стоит.

Фото: соцсети