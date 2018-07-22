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Саратовцы разломали ретро-трамвай «Семен»
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Саратовцы разломали ретро-трамвай «Семен» 

Новости Саратова 38 минут назад
Фото: Новости Саратова
У музейного экспоната, ставшего одним из символов Саратова, отвалились поручни и часть внутренней обшивки. Порча мини-музея, находящегося на улице Волжской, произошла по вине не совсем аккуратных посетителей. Видимо, кто-то повис на поручнях, и нечаянно отломил их вместе с частью декоративной деревянной обшивки вагона.
О происшествии сообщили жители областного центра в группе «Типичный Саратов» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что пока трамвай не починили (видимо, в выходные никто этим не захотел заниматься).
Теперь рядом с выдранными «внутренностями» «Семена» появилось красноречивое объявление, предупреждающее о том, что проверять на прочность старенький трамвай лучше не стоит.
Фото: соцсети
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