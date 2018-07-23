Собака открыла багажный отсек лайнера на высоте четыре тысячи метров

Пассажирский самолет «Боинг-737», летящий из Санкт-Петербурга Москву , экстренно сел из-за собаки, которая открыла багажный отсек лайнера. В этот момент самолет находился на высоте около 4000 метров, сообщает «Интерфакс»

Животное, как и положено, летело в клетке багажного отделения. Каким-то образом ему удалось выбраться из заточения во время полета, разодрать внутреннюю обшивку багажного отсека. Из-за этого сработала передняя створка багажного отсека на открытие, включилась сигнализация. Командир принял решение посадить самолет.

Экипаж благополучно выполнил все необходимые процедуры в связи с внештатной ситуацией, никто не пострадал. Наземные службы, немедленно направленные к лайнеру после посадки, подтвердили открытие багажной створки лайнера.

Отмечается, что отсек открылся не полностью, автоматике удалось остановить открытие створки в воздухе: багажное отделение открылось на несколько десятков сантиметров. Собака осталась жива, потому что просто в него не пролезла.

Собаки часто привлекают к себе внимание необычными «поступками». Не так давно в американском штате Нью-Джерси мопс удивил своих хозяев, сбежав из дома. Животное поймали и отправили за решетку, как нарушителя.

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