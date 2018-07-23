Ещё
Собака открыла багажный отсек лайнера на высоте четыре тысячи метров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собака открыла багажный отсек лайнера на высоте четыре тысячи метров 

Мир24 1 час назад
Пассажирский самолет «Боинг-737», летящий из Санкт-Петербурга в Москву, экстренно сел из-за собаки, которая открыла багажный отсек лайнера. В этот момент самолет находился на высоте около 4000 метров, сообщает «Интерфакс».
Животное, как и положено, летело в клетке багажного отделения. Каким-то образом ему удалось выбраться из заточения во время полета, разодрать внутреннюю обшивку багажного отсека. Из-за этого сработала передняя створка багажного отсека на открытие, включилась сигнализация. Командир принял решение посадить самолет.
Экипаж благополучно выполнил все необходимые процедуры в связи с внештатной ситуацией, никто не пострадал. Наземные службы, немедленно направленные к лайнеру после посадки, подтвердили открытие багажной створки лайнера.
Отмечается, что отсек открылся не полностью, автоматике удалось остановить открытие створки в воздухе: багажное отделение открылось на несколько десятков сантиметров. Собака осталась жива, потому что просто в него не пролезла.
Собаки часто привлекают к себе внимание необычными «поступками». Не так давно в американском штате Нью-Джерси мопс удивил своих хозяев, сбежав из дома. Животное поймали и отправили за решетку, как нарушителя.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
«Аэрофлот» предупредил о проблемах с выдачей багажа в Шереметьево Назван неожиданный фактор, повышающий риск деменции на 70% В Америке прошел чемпионат мира среди лесорубов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину66
Россияне взбунтовались из-за нового налога148
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор375
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение