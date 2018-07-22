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Собака открыла багажный отсек подлетавшего к Москве самолета
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Собака открыла багажный отсек подлетавшего к Москве самолета 

Ридус 39 минут назад
Экстренную посадку пассажирского самолета в Шереметьево спровоцировала маленькая собачка, сумевшая открыть багажный отсек.
На подлете к Москве командир «Боинга-737», выполнявшего рейс из Петербурга и находившегося на высоте около 4000 метров, доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека. В итоге экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, при этом никто не пострадал, сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.
Наземные службы, немедленно прибывшие к лайнеру после его посадки, подтвердили открытие багажной створки. При осмотре выяснилось, что собака не была заперта должным образом в клетке, в результате чего выбралась из нее во время полета, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки на открытие.
К счастью багажный отсек открылся не полностью, поскольку автоматика остановила открытие створки в воздухе. «Багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива», — приводит агентство слова источника.
Ранее сообщалось, что перед отправлением лайнера американской авиакомпании Delta Airlines из Атланты в Сан-Диего собака напала на пассажира и изуродовала ему лицо.
Вчера, 21 июля, в аэропорту Шереметьево возникли перебои с отправкой багажа из-за системы транспортировки.
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