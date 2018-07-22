Ещё
Курские активисты могут спасти памятники архитектуры по всей России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курские активисты могут спасти памятники архитектуры по всей России 

Курские известия 30 минут назад
Фото: Курские известия
Стартовала работа Фонда по сохранению исторического наследия.
В России появился благотворительный фонд, который оказывает помощь в сборе средств, консультирует и помогает спасти от разрушения объекты культурного наследия нашей страны. Неравнодушные куряне могут помочь в этом заполнив заявление на сайте https://fondvnimanie.ru  По мнению авторов проекта, сейчас в России отсутствует культура сохранения исторического наследия. Фонд хочет эту ситуацию изменить. Сейчас на реставрацию 6 объектов собрано около 300 тыс. рублей
На данный момент в Курске достаточно много памятников культуры и исторических сооружений, многие из которых находятся в плачевном состоянии. Ситуация складывается таким образом, что сохранить их культурное наследие ни муниципальные, ни региональные власти не в состоянии. Спасение таких «артефактов» во многом лежит на плечах активистов. С появлением Фонда сохранения исторического наследия у курских общественников появилась возможность заявить о проблеме на всю страну. К слову, пока на интерактивной карте на сайте Фонда город Курск не отмечен.
Курские известия: последние новости
Курск. Зубкова из СИЗО направили на лечение в стационар В Курске откроется выставка, посвящённая Валентину Пикулю Первокурсница из Курска победила в «Губернском стиле»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Астраханью: погибли дети81
Раскрыт финансировавший «русскую шпионку» миллиардер45
Трамп снова попался207
Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться40
Греция меняет тон в отношении России247
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение