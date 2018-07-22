Курские активисты могут спасти памятники архитектуры по всей России 

Стартовала работа Фонда по сохранению исторического наследия.
В России появился благотворительный фонд, который оказывает помощь в сборе средств, консультирует и помогает спасти от разрушения объекты культурного наследия нашей страны. Неравнодушные куряне могут помочь в этом заполнив заявление на сайте https://fondvnimanie.ru По мнению авторов проекта, сейчас в России отсутствует культура сохранения исторического наследия. Фонд хочет эту ситуацию изменить. Сейчас на реставрацию 6 объектов собрано около 300 тыс. рублей
На данный момент в Курске достаточно много памятников культуры и исторических сооружений, многие из которых находятся в плачевном состоянии. Ситуация складывается таким образом, что сохранить их культурное наследие ни муниципальные, ни региональные власти не в состоянии. Спасение таких «артефактов» во многом лежит на плечах активистов. С появлением Фонда сохранения исторического наследия у курских общественников появилась возможность заявить о проблеме на всю страну. К слову, пока на интерактивной карте на сайте Фонда город Курск не отмечен.