Футуролог рассказал, кому роботы разрешат работать в будущем

Профессор ВШЭ , футуролог Андрей Коротаев рассказал, в каких сферах искусственный интеллект не только не сможет заменить человека, но и создаст его большую востребованность, передает НСН.

"Роботы вместе с когнитивными технологиями могут в ближайшее время, по крайней мере, в развитых странах, ликвидировать какие-то профессии, типа фрезеровщика. На очереди водители, ведь искусственный интеллект, управляющий автомобилем, это уже реальная конкуренция. Последние несколько десятков лет вытесняется, прежде всего, сфера услуг, но в плане отношений между людьми, где требуется эмоциональность, там робот заменить человека все-таки не может.

Плюс какие-то новые рабочие места связанные с развитием новых технологий. Развитие робототехники будет создавать новые рабочие места в плане обслуживания, технического сопровождения использования роботов и так далее", — сказал Коротаев.

По прогнозам исследовательской компании PwC, роботы и искусственный интеллект создадут столько же рабочих мест, сколько займут, пишет Business Insider. Ожидается, что в Великобритании к 2037 году исчезнет 7 миллионов рабочих мест, но появится 7,2 миллиона новых постов.

Исследователи предсказывают, что искусственный интеллект заменит людей на почти 40 процентах рабочих мест в транспортной сфере и 30 процентах в промышленности. Однако в других областях развитие технологий прибавит намного больше рабочих мест, чем уберет.