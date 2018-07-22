«Особый» молодой человек пропал в Приморье

В Приморье разыскивают бесследно исчезнувшего Ивана Шулепова 1994 года рождения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «ДПС-Контроль».

Отмечается, что парень пропал в городе Фокино.

Приметы: рост 193 см., худощавого телосложения, волос тёмного цвета.

Был одет: футболка чёрного или бордового цвета, тёмные брюки или светлые шорты, голубые кеды, чёрную кепку. С собой был тёмно-серый рюкзак.

У парня есть несколько особенностей.

«Парень глухонемой. Может нуждаться в медицинской помощи, т.к. есть признаки эпилепсии — ф потеря сознания при высоком артериальном давлении. Если вам что-либо известно о местонахождении данного парня, просьба позвонить по номеру: 89241324883», — говорится в сообщении.