Жиру лишился шевелюры по итогам пари на победителя чемпионата мира

Форвард «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру пообещал, что побреет голову наголо, если его команда выиграет чемпионат мира. После сверхуспешного турнира для «галльских петухов» 31-летнему футболисту пришлось выполнить обещание.

Жиру разместил снимок с новой стрижкой в Твиттере. Примечательно, что на турнире он за семь матчей так ни разу и не пробил в створ ворот.

Chose promise chose due! #MerciThomas #Paritenu # #FierdetreBleus # pic.twitter.com/V8c9YpXD3J

— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) 22 июля 2018 г.