Ещё
Жиру лишился шевелюры по итогам пари на победителя чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жиру лишился шевелюры по итогам пари на победителя чемпионата мира 

Евро-футбол.Ру 54 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру пообещал, что побреет голову наголо, если его команда выиграет чемпионат мира. После сверхуспешного турнира для «галльских петухов» 31-летнему футболисту пришлось выполнить обещание.
Жиру разместил снимок с новой стрижкой в Твиттере. Примечательно, что на турнире он за семь матчей так ни разу и не пробил в створ ворот.
Chose promise chose due! #MerciThomas #Paritenu # #FierdetreBleus # pic.twitter.com/V8c9YpXD3J
— Olivier Giroud (@_OlivierGiroud_) 22 июля 2018 г.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Евдокимов: "Ротор" не мог не победить при 30 тысяч болельщиков "Зенит" забил 3 гола "Интеру", но победить не сумел Тарасов: "Спасибо жёлтым газетёнкам и недоброжелателям - я купил самолёт"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Астраханью: погибли дети99
Раскрыт финансировавший «русскую шпионку» миллиардер52
Трамп снова попался206
Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться40
Греция меняет тон в отношении России247
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение