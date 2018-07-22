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Победители сибирского тура «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» едут на «НАШЕСТВИЕ-2018»
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Победители сибирского тура «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» едут на «НАШЕСТВИЕ-2018» 

Газета.Ru 55 минут назад
Стали известны имена первых полуфиналистов конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» из Сибирского федерального округа, передает НСН.
Первые шестеро отобранных жюри музыкантов едут на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018».
В полуфинал конкурса от Сибири прошли прошли: Елена Кошкарова и группа «Ночное солнце», Валентина Каркозова, Дарья Бернанчук, Евгений Царёв, группа «ВИА THE PEOPLE» и группа «Рви меха».
Отборочный концерт конкурса прошёл в субботу, 21 июля в новосибирском концертном зале «Подземка». Поддержать молодых конкурсантов из Сибирского федерального округа на сцену вышла группа «Ундервуд».
Напомним, конкурс «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проводится среди молодых авторов-исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет. Девиз конкурса «Вне жанров! Вне форматов! Вне любых ограничений!». В течение следующей недели отборочные концерты пройдут ещё в семи российских городах. Всего на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» поедут 50 полуфиналистов.
В финал попадут 10 человек, которые будут готовиться к гала-концерту в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит уникальные возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте».
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