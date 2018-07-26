Названы участники концерта «Высоцкий. Фест» в Петербурге 

Стали известны участники концерта «Высоцкий. Фест» в Санкт-Петербурге, сообщает НСН.
Жюри выбрало лучших участников конкурса из Северо-Западного федерального округа. Это Антон Романов, Василиса Ледум, Алексей Рахманов, Светлана Бурлака, Евгения Натанова, Дмитрий Чернявский, Ксения Лысикова, Филипп Симонянц, Ярослав Семеренко, Евгений Фотеев и др.
Из СЗФО на конкурс поступило 346 заявок. К участию было допущено 255.
Концерт состоится 28 июля. В качестве хедлайнера выступит группа «Северный флот».
Ранее RIA56 сообщало, что Национальный филармонический оркестр России выступит 23 сентября в Оренбургской областной филармонии в рамках юбилейного концертного сезона.