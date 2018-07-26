Названы участники концерта «Высоцкий. Фест» в Петербурге

Стали известны участники концерта «Высоцкий. Фест» в Санкт-Петербурге , сообщает НСН.

Из СЗФО на конкурс поступило 346 заявок. К участию было допущено 255.

Концерт состоится 28 июля. В качестве хедлайнера выступит группа «Северный флот».