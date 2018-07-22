Представители каких национальностей входили в первое правительство большевиков

Существует миф о том, что первое большевистское правительство состояло из одних евреев, из-за чего слова «большевик» и «еврей» стали практически синонимами… Сколько в этом истины, и каков же в действительности был национальный состав первого Совнаркома?

Совнарком по Дикому

9 ноября 1917 года по новому стилю Всероссийским Съездом Советов было принято «Постановление об образовании Совета Народных Комиссаров». Как утверждает в работе «Евреи в России и СССР» писатель-белоэмигрант Андрей Дикий (настоящая фамилия — Занкевич), в состав первого Совнаркома входили 20 народных комиссаров: «Ленин — председатель, Чичерин — иностранные дела, русский; Луначарский — просвещение, еврей; Джугашвили (Сталин) — народности, грузин; Протиан — земледелие, армянин; Ларин (Лурье) — экономический совет, еврей; Шлихтер — снабжение, еврей; Троцкий (Бронштейн) — армия и флот, еврей; Ландер — госконтроль, еврей; Кауфман — государственные имущества, еврей; В. Шмидт — труд, еврей; Лилина (Книгиссен) — народное здравие, еврейка; Шпицберг — культы, еврей; Зиновьев (Апфельбаум) — внутренние дела, еврей; Анвельт — гигиена, еврей; Исидор Гуковский — финансы, еврей; Володарский — печать, еврей; Урицкий — выборы, еврей; И. Стейнберг — юстиция, еврей; Фенгстейн — беженцы, еврей. Итого, из 20-ти наркомов — один русский, один грузин, один армянин и 17 евреев».

Работа над ошибками

Однако этот перечень сильно расходится с официальными данными по составу первого Совнаркома. Во-первых, пишет российский историк Юрий Емельянов в своей работе «Троцкий. Мифы и личность», в него входят наркомы из различных составов СНК, многократно менявшихся. Во-вторых, по словам Емельянова, Дикий упоминает ряд наркоматов, вообще никогда не существовавших! Например, по культам, по выборам, по беженцам, по гигиене… Зато реально существовавшие наркоматы путей сообщения, почт и телеграфов в списке Дикого отсутствуют вообще! Далее: Дикий утверждает, что в первый Совнарком входило 20 человек, хотя известно, что их было всего 15. Ряд должностей указан неточно. Так, председатель Петросовета Г. Е. Зиновьев на самом деле никогда не занимал пост наркома внутренних дел. Прошьян, которого Дикий почему-то называет «Протианом», был наркомом почт и телеграфов, а не земледелия. Несколько упомянутых «членов СНК» в правительство никогда не входили. И. А. Шпицберг был следователем VIII ликвидационного отдела Наркомюста. Кто подразумевается под Лилиной-Книгиссен, вообще непонятно: то ли актриса М. П. Лилина, то ли З. И. Лилина (Бернштейн), работавшая завотделом народного образования при исполкоме Петросовета. Кадет А. А. Кауфман участвовал в качестве эксперта в разработке земельной реформы, но к Совнаркому тоже никакого отношения не имел. Фамилия наркома юстиции была вовсе не Стейнберг, а Штейнберг…

Момент истины