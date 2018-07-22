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Криптоактивы не угрожают мировым финансам, заявили на встрече G20
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Криптоактивы не угрожают мировым финансам, заявили на встрече G20 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июл — РИА Новости. Криптоактивы пока не являются угрозой для стабильности мировых финансов, но необходимо контролировать ситуацию в этой сфере, говорится в коммюнике, принятом по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.
"Криптоактивы сейчас не представляют риска для мировой финансовой стабильности, но необходимо оставаться настороже", — говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи.
В документе страны «двадцатки» приветствовали усилия Совета по финансовой стабильности, который консультирует G20 по вопросам мировых финансовых систем, и тех организаций, которые устанавливают мировые стандарты. Страны надеются «на продолжение их работы в области мониторинга потенциальных рисков криптоактивов и оценки возможных и необходимых действий».
Страны также призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) определить к октябрю 2018 года стандарты, которые должны быть применимы к криптоактивам в этой области.
"Технологические инновации, в том числе и те, которые относятся к криптоактивам, могут принести значительные выгоды финансовой системе и экономике в целом", отмечается в документе. Тем не менее, обращение криптоактивов ставит «вопросы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, целостностью рынков, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма». Криптоактивы не обладают основными атрибутами суверенных валют, напоминают министры финансов и главы ЦБ стран «двадцатки».
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