Криптоактивы не угрожают мировым финансам, заявили на встрече G20

БУЭНОС-АЙРЕС , 22 июл — РИА Новости . Криптоактивы пока не являются угрозой для стабильности мировых финансов, но необходимо контролировать ситуацию в этой сфере, говорится в коммюнике, принятом по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.

"Криптоактивы сейчас не представляют риска для мировой финансовой стабильности, но необходимо оставаться настороже", — говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи.

В документе страны «двадцатки» приветствовали усилия Совета по финансовой стабильности, который консультирует G20 по вопросам мировых финансовых систем, и тех организаций, которые устанавливают мировые стандарты. Страны надеются «на продолжение их работы в области мониторинга потенциальных рисков криптоактивов и оценки возможных и необходимых действий».