Криптоактивы не опасны для мировых финансов

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика» Согласно коммюнике, принятому по итогам заседания министров финансов и глав стран G20, криптоактивы пока не являются угрозой для стабильности мировых финансов. Однако контроль над ситуацией в этой сфере необходим.

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"Криптоактивы сейчас не представляют риска для мировой финансовой стабильности, но необходимо оставаться настороже", — говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи министров финансов и глав стран G20.

Страны «двадцатки» приветствуют усилия Совета по финансовой стабильности, который консультирует G20 по вопросам мировых финансовых систем, и тех организаций, которые устанавливают мировые стандарты. Участники объединения надеются «на продолжение их работы в области мониторинга потенциальных рисков криптоактивов и оценки возможных и необходимых действий».

"Технологические инновации, в том числе и те, которые относятся к криптоактивам, могут принести значительные выгоды финансовой системе и экономике в целом", — говорится в коммюнике. При этом, обращение криптоактивов поднимает «вопросы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, целостностью рынков, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма».