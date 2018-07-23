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Криптоактивы не опасны для мировых финансов
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Криптоактивы не опасны для мировых финансов 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 июля — «Вести. Экономика» Согласно коммюнике, принятому по итогам заседания министров финансов и глав стран G20, криптоактивы пока не являются угрозой для стабильности мировых финансов. Однако контроль над ситуацией в этой сфере необходим.
Фото: Pixabay
"Криптоактивы сейчас не представляют риска для мировой финансовой стабильности, но необходимо оставаться настороже", — говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи министров финансов и глав стран G20.
Страны «двадцатки» приветствуют усилия Совета по финансовой стабильности, который консультирует G20 по вопросам мировых финансовых систем, и тех организаций, которые устанавливают мировые стандарты. Участники объединения надеются «на продолжение их работы в области мониторинга потенциальных рисков криптоактивов и оценки возможных и необходимых действий».
Кроме того, участники G20 призвали Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) к октябрю 2018 года определить стандарты, применимые к криптоактивам в этой области.
"Технологические инновации, в том числе и те, которые относятся к криптоактивам, могут принести значительные выгоды финансовой системе и экономике в целом", — говорится в коммюнике. При этом, обращение криптоактивов поднимает «вопросы, связанные с защитой потребителей и инвесторов, целостностью рынков, уклонением от налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма».
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