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Аурелио Де Лаурентис: «Сарри хотел утащить весь „Наполи“ в Англию»
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Аурелио Де Лаурентис: «Сарри хотел утащить весь „Наполи“ в Англию» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис критически отозвался о бывшем главном тренере клуба Маурицио Сарри. Этим летом специалист возглавил «Челси» и, по словам Де Лаурентиса, хотел увести за собой ведущих футболистов неаполитанцев.
— Сарри хотел утащить всю мою команду в Англию, — цитирует BBC ДЕ Лаурентиса. — Он хотел подписать Жоржинью, и мы отпустили его, когда я поговорил с Анчелотти, который сказал, что рассчитывает на Диавара и будет использовать Хамшика глубже.
Мне не понравилось, когда Сарри сказал, что мы оба допускали ошибки. Не думаю, что я их допускал.
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